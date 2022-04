Lost Ark offline: manutenzione programmata per oggi, 7 aprile, e note della patch

Lost Ark attraversa oggi, 7 aprile, un intervento di manutenzione programmata che metterà offline il gioco per qualche ora, oltre all'applicazione di una patch settimanale che punta ad aggiustare alcuni elementi interni.

L'interruzione di servizio dovrebbe andare dalle ore 9:00 alle ore 13:00 italiane, ovvero circa 4 ore di offline per Lost Ark, almeno nei piani degli sviluppatori.

L'intervento potrebbe durare meno o allungarsi più del previsto, ma nella previsione di Tripod Studio e Smilegate si tratta di quattro ore di interruzione per l'MMO di Amazon Studios.

Non è un intervento da poco, soprattutto se si considera la quantità di giocatori online che il gioco è riuscito ad attirare in breve tempo, per i quali si tratterà dunque di un'attesa di notevole entità. Potete trovare le note complete della patch a questo indirizzo sul sito ufficiale di Lost Ark, mentre riportiamo qui sotto le caratteristiche principali della patch settimanale all'RPG online:

Sistemazione di un problema che impediva ai giocatori di caricare Ancient Elveria durante la quest di Ealyn "Time to Heal"

Aggiustamento di un problema per il quale tutti i libri su Metallurgia e Sartoria erano segnati come Tier 3 negli scambi con il venditore Mio di Winter Illusion

Sistemato un problema con il coinvolgimento di personaggi sbagliati all'interno di alcune chat

Per il resto, abbiamo visto che sono in arrivo due nuove classi, un continente e contenuti endgame aggiuntivi per Lost Ark, di cui peraltro è emerso che una versione console potrebbe essere presa in considerazione, se i fan la volessero.