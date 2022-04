Lost Ark: in arrivo due nuove classi, un continente e contenuti endgame

Amazon Games ha svelato la roadmap dei contenuti in arrivo ad aprile e maggio 2022 per Lost Ark, tra i quali troviamo anche due nuovi classi avanzate e tanti contenuti inediti per la versione occidentale dell'MMO free-to-play di Smilegate. Le due nuovi classi sono il Glaivier, un'artista marziale che combatte con lancia e gladio, e il Destroyer, un guerriero che combatte usando un gigantesco martello. Il primo sarà disponibile durante il corso di aprile e il secondo a maggio, stando alla roadmap svelata con l'ultimo post del blog di Lost Ark.

Nei prossimi due mesi, Amazon Games intende aggiungere numerose attività endgame e aree. Ad aprile, i giocatori potranno esplorare il nuovo continente di South Vern, mentre a maggio verranno introdotti i Trial Guardian Raids come attività endgame settimanale, così come il nuovo Guardian Raid di Deskaluda. Tra i piani di Amazon Games c'è anche quello di portare nella versione occidentale di Lost Ark il Legion Raid a otto giocatori di Valtan, definito come "l'esperienza da raid definitiva di Lost Ark".

Lost Ark, il Glaivier è una delle nuove classi in arrivo

Nel mezzo ci sono tante altre novità, tra cui nuove ricompense per il log-in, modifiche per il quality of life e ulteriori contenuti non svelati nel post sul blog. Detto questo, Amazon Games precisa che alcune delle novità in programma, come ad esempio il Guardian Raid Deskaluda, potrebbero essere posticipate nel caso ci sia il rischio di "mettere troppa pressione alla community" con i contenuti endgame di Lost Ark.

"I nostri dati suggeriscono che una parte abbastanza grande dei nostri giocatori attivi raggiungerà, o sarà prossima a raggiungere, l'item level necessario per partecipare a contenuti di fine gioco di livello superiore a maggio", ha dichiarato Amazon nel blog. "Il nostro obiettivo è fornire contenuti divertenti per i giocatori, anche se di livello superiore, senza mai farli sentire sotto pressione perché devono pagare per tenere il passo".

Nel frattempo gli sviluppatori stanno limitando l'accesso a Lost Ark per chiunque sia sospettato di essere un bot.