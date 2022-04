Lost Ark: sviluppatori limitano l'accesso al gioco per chiunque sia sospettato di essere un bot

Lost Ark ha ancora un problema di bot e lo sviluppatore - Smilegate - ha deciso di attuare una nuova contromisura: limitare l'accesso ai contenuti di gioco per tutti quegli account non verificati, ovvero quegli account Steam che non hanno mai eseguito un acquisto e che potrebbero quindi essere account fasulli. Il team chiede al pubblico di dare il proprio feedback in caso di problemi.

Smilegate ha "lavorato duramente alla creazione di strumenti e metodi efficaci per identificare e rimuovere i bot dal gioco", bloccando oltre un milione di account "bot" dai suoi server il 4 marzo. E il lavoro non si è fermato lì, a quanto pare; nel più recente aggiornamento di Lost Ark, Smilegate ha spiegato come abbia implementato nuovi sistemi per "aiutare a combattere il botting", che includono la garanzia che gli account Steam siano legittimi al fine di avere accesso ad alcune funzioni di base del gioco.

Lost Ark

"Sebbene i bot siano ancora prevalenti in Lost Ark, possiamo riferire che abbiamo visto alcuni miglioramenti nel numero di bot visti in-game e stiamo continuando a prendere provvedimenti contro quelli che sono riusciti a rimanere", ha chiarito il team di sviluppo. "Uno di questi cambiamenti include un sistema di prevenzione per reprimere i bot e gli acquisti fraudolenti. I giocatori che hanno un account Steam in regola e hanno soddisfatto il piccolo requisito di acquisto necessario per utilizzare i sistemi social di Steam, o hanno fatto un acquisto in Lost Ark attraverso Amazon o Steam, non saranno colpiti. Gli account che non hanno soddisfatto questo status 'Trusted' attraverso Steam o Lost Ark sperimenteranno un accesso ridotto a un piccolo numero di sistemi sociali ed economici".

Gli account che non hanno raggiunto la soglia "Trusted" avranno limiti di acquisto giornaliero su Steam inferiori a quelli normali, e saranno limitati dall'avviare scambi da giocatore a giocatore (anche se le richieste possono ancora essere ricevute), dall'invio di regali in-game, dallo scambio di cristalli reali per oro, e dall'invio di posta in-game con allegati.

"Sebbene questo sistema ci abbia aiutato a vedere grandi miglioramenti quando si tratta di attività di gioco fraudolente, capiamo anche che potrebbe aver avuto alcuni effetti sui giocatori free-to-play", conclude l'aggiornamento. "Stiamo tenendo d'occhio il feedback su questo argomento, quindi continuate a condividere le vostre esperienze con noi sui forum".

Vi segnaliamo anche che la versione console di Lost Ark potrebbe essere presa in considerazione, se i fan la volessero.