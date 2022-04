Ninja Blade: rimosso da Steam l'ultimo gioco di FromSoftware pre-soulslike

Ninja Blade, gioco di FromSoftware risalente al 2009, è stato rimosso da Steam. Al momento non ci sono informazioni sulla motivazione dietro questa scelta. L'unica informazione disponibile è che il gioco è stato rimosso dalla vendita "su richiesta dell'editore".

Ninja Blade è l'ultimo gioco di FromSoftware pre-soulslike. In altre parole, poco dopo la pubblicazione di questo videogame, la compagnia giapponese ha pubblicato Demon's Souls. Ci sono voluti anni prima che FromSoftware divenisse una compagnia nota per questo genere e ovviamente nel corso del tempo il team ha realizzato anche altri giochi, come gli Armored Core o il più recente Deracine. Ninja Blade rappresenta però l'ultimo gioco d'azione "classico" prima dell'inizio dell'era souls-like.

Il protagonista di Ninja Blade

In questo momento non abbiamo informazioni riguardo al motivo della rimozione. Si tratta di un gioco single player, quindi non può trattarsi di una scelta legata allo spegnimento dei server. La pagina Steam del gioco è ancora disponibile, in ogni caso. La media degli utenti è 58% con 300 recensioni: non si tratta di un gioco di particolare qualità.

La descrizione ufficiale di Ninja Blade recita: "Era il 7 Luglio 2011. Durante l'investigazione sul traffico di armi illegale, le forze di pace hanno incontrato una specie carnivora non classificata che occupava un piccolo villaggio in Nord Africa. Queste creature violente venivano facilmente provocate ed erano resistenti agli attacchi convenzionali."

FromSoftware è di certo migliorata rispetto ai tempi di Ninja Blade. Elden Ring, più recente gioco della compagnia, è un successo, sopratutto su Steam. Nel caso lo vogliate giocare su Steam Deck, sappiate che la batteria dura 93 minuti con Elden Ring.