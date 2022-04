The Witcher Cookbook: prezzo e data di uscita del libro di cucina dedicato alla serie CD Projekt

The Witcher diventerà anche un libro di cucina, chiamato semplicemente The Witcher Cookbook. La data di uscita è il 25 ottobre 2022. In Italia è già possibile prenotare la versione ebook, con uno sconto del 30%: il prezzo finale è 11.28€; si tratta della versione inglese, badate bene. Questo libro di cucina includerà 80 ricette. La versione fisica venduta negli USA e in UK costa 35 dollari. Secondo la descrizione ufficiale, il The Witcher Cookbook sarà caratterizzato da "ottanta ricette appetitose e rigeneranti ispirate alla serie di videogiochi bestseller The Witcher, da piatti sostanziosi da taverna e bevande fortificanti a sontuosi banchetti per feste con gli amici. Fate un viaggio culinario attraverso il fantastico mondo di The Witcher con le ricette saporite e immaginarie ispirate alle vaste ambientazioni, ai personaggi e alla storia di The Witcher".

Continua affermando: "In questo libro di cucina splendidamente fotografato, Anita Sarna e Karolina Krupecka, creatrici dei blog gastronomici preferiti dai fan, Nerds' Kitchen e Witcher Kitchen, condividono le loro ricette meticolosamente studiate e coinvolgenti che danno ai fan un assaggio dei sapori unici che un witcher potrebbe gustare mentre viaggia per la campagna alla ricerca di mostri da uccidere e monete da guadagnare".

"Riscaldatevi davanti a una ciotola di stufato profumato o di succosa frutta cotta dagli alberi di White Orchard; concludete un duro viaggio a Velen con un pasto sostanzioso e rustico nella taverna locale; godetevi uno spuntino aromatico mentre passeggiate nei mercati di Oxenfurt; assaggiate piatti vicini e lontani nella variegata città portuale di Novigrad; cenare con pesce appena pescato e bevande brulé sulle isole di Skellige; banchettare con piatti ricchi nei climi soleggiati di Toussaint e Beauclair; o andate in cerca di foraggio sulla strada pericolosa di Kaer Morhen per imparare i segreti commestibili della fortezza degli strighi. Trasportate la vostra cucina in un altro mondo con gli invitanti profumi e sapori di The Witcher Cookbook".

Diteci, vi interessa? Oppure preferite il nuovo gioco di The Witcher? Sapevate che è più amato di Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk 2077 su Twitter?