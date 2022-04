Morbius: $17,1 milioni di dollari nel primo giorno, buoni incassi ma il voto degli utenti cala

Morbius, film Marvel di Sony, ha guadagnato 17,1 milioni di dollari il primo giorno. Si tratta di una cifra discreta, ma la reazione del pubblico è peggiore rispetto a quella di altri film simili. La media dei voti sta infatti calando.

Morbius è appena arrivato nelle sale e negli USA ha incassato 17,1 milioni di dollari il primo giorno, dopo la distribuzione avvenuta in 4.268 sale cinematografiche. Basandosi su questa cifra, le previsioni del primo weekend sono tra i 38 e 41,5 milioni di dollari. Si tratta di una cifra inferiore rispetto a Venom Let There Be Carnage, che ha guadagnato 90 milioni di dollari, ma rimane comunque una cifra superiore alle previsioni iniziali (33 milioni) di Sony. Il film riuscirebbe, in caso, a incassare circa tanto quanto Birds of Prey (film del 2020).

Morbius

Morbius è stato accolto in modo molto freddo dalla critica specializzata. Su Rotten Tomatoes, al momento della scrittura, ha una media del 17%, mentre su Metacritic arriva a 36/100. La media utenti su Rotten Tomatoes è 69%, mentre su Metacritic è 6.6. Quest'ultimo valore è quello più "preoccupante" visto che è rapidamente calato dall'iniziale 7.7.

Al pari di Venom, il voto del pubblico è ben più alto rispetto a quello della stampa, ma per entrambe le parti Morbius sembra essere un film di qualità inferiore rispetto all'opera di Tom Hardy. Dovremo attendere i risultati sul più lungo periodo per capire se questo film riuscirà comunque a vendere quanto basta per garantirsi un seguito.