Niente The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 a Natale: chi lo sostituirà? - La Bustina di Lakitu

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è stato rimandato al 2023: chi prenderà il suo posto questo Natale nella line-up di Nintendo Switch, e perché?

Breath of the Wild 2: arriverà davvero a primavera 2023? The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: Link si è fatto crescere i capelli Sul ritardo di Breath of the Wild 2 si è letto di tutto. C'è chi è convinto sia stato posticipato per essere pubblicato assieme a una prossima edizione di Nintendo Switch, o addirittura insieme al suo successore. Chi crede che a Kyoto si siano spaventati per Elden Ring e, impossibilitati a competere, abbiano agito di conseguenza; chi suppone, proprio per la qualità del titolo FromSoftware, che Aonuma e compagnia abbiano preso appunti e abbiano intenzione d'introdurre, in questi mesi che mancano all'uscita, delle modifiche opportune a migliorare l'esperienza. Ci sembrano tutte teorie piuttosto fantasiose: il gioco è stato spostato soltanto di qualche mese, sicuramente per essere agghindato al meglio, e in questo periodo non saranno certamente inserite pesanti modifiche al game design, o elementi contenutistici che possano sbilanciare quanto sviluppato finora. Quanto alla nuova console, col pirotecnico 2022 che ci attende, dubitiamo - anche tralasciando le parole del presidente Furukawa, che ha assicurato ancora una lunga vita a Switch - dubitiamo, dicevamo, che sia possibile un'uscita così vicina. Tra tutte queste possibilità, l'unica con un minimo di fondamento potrebbe essere quella relativa a una nuova versione di Nintendo Switch: nonostante questo, la cosa più probabile è che il team Zelda abbia agito in continuità con quanto fatto in passato. E cioè che abbia rimandato il gioco per perfezionarlo ancora, come successo a Twilight Princess (annunciato per il 2005, pubblicato a fine 2006), Skyward Sword (annunciato per il 2010, pubblicato a fine 2011) e Breath of the Wild (annunciato per il 2015, pubblicato a inizio 2017). The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: è stato rimandato a primavera 2023 Infine c'è la parte di utenza più pessimista di tutte, quelle che ritiene "primavera 2023" un'altra meta transitoria. È vero, come ampiamente rimarcato, che The Legend of Zelda è famoso per essere rimandato; ed è altrettanto vero che lo sviluppo di questo gioco è stato sicuramente rallentato dalla pandemia. Tuttavia, un ulteriore spostamento ci sembra del tutto improbabile. Breath of the Wild 2, per quante novità possa introdurre, sfrutta lo stesso engine, e in parte la stessa ambientazione, del predecessore; è in sviluppo da sei anni, un periodo molto lungo, ed è stato già annunciato una prima volta per il 2022. Come abbiamo detto, la "prima data" associata a un The Legend of Zelda viene spesso disattesa; al contrario, la seconda viene sempre rispettata. Esiste un'eccezione, rappresentata proprio da Breath of the Wild: venne programmato anche per il 2016 (oltre al 2015). In quel caso, tuttavia, c'era Nintendo Switch in arrivo: si trattò di una posticipazione puramente programmatica. Che Breath of the Wild 2 venga ulteriormente posticipato ci sembra una prospettiva poco concreta. The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2: per solcare i cieli di Hyrule dovremo aspettare ancora un po' È interessante, invece, la dicitura utilizzata: "primavera 2023". Come saprete, alla fine di marzo termina anche l'anno fiscale: sarebbe molto strano se Breath of the Wild 2 uscisse prima di quella data. Aonuma lo avrebbe specificato, rassicurando gli investitori sull'apporto dell'opera al bilancio annuale: se è stata scelta la formula "primavera 2023", è più probabile che il gioco arrivi tra aprile e giugno. Non vorremmo peccare di ottimismo, ma i The Legend of Zelda per home console (quelli dell'era poligonale) sono usciti tutti - come pubblicazione originaria - a novembre/dicembre o marzo/aprile. Per quanto appena detto, il mese che dovrebbe ospitare l'uscita di Breath of the Wild 2 potrebbe essere proprio aprile 2023: ovvero, tra un anno esatto. Nessuno, quando venne annunciato il gioco (nel 2019, quindi) si sarebbe aspettato di dover attendere tanto. Non possiamo che commentare - brevemente - quanto detto da Aonuma, anche se esula dal tema di questo articolo: ha lasciato intendere che Hyrule non sarà espansa "solamente" con le isole volanti, ma anche attraverso altre modalità. L'ipotesi che Zelda-dai-capelli-corti sia intrappolata sottoterra, e che in quel luogo sia giocabile, resta aperta: anzi, ha una piccola possibilità in più rispetto a prima.