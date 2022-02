NintendoSwitch, il 2022 sarà l'anno della consacrazione? - La Bustina di Lakitu

Ma non è per questo che il 2022 sarà l'anno della consacrazione, non per il successo commerciale, che sarà una semplice conseguenza; il 2022 sarà l' anno della consacrazione perché dimostrerà definitivamente che Nintendo, scegliendo l'ibrida, ha scelto la strada giusta. Nessuna piattaforma progettata a Kyoto aveva mai avuto un sesto anno così ricco di uscite, e questo non sarebbe stato possibile, neanche lontanamente, dovendo supportare due console distinte.

E sette anni, vista la corposa line-up del 2022, di cui paleremo tra poco, sembrano il traguardo minimo di Nintendo Switch: con le piste aggiuntive di Mario Kart 8 Deluxe che termineranno soltanto a fine 2023, è probabile che la nuova generazione sarà avviata da Nintendo - come minimo - a marzo 2024. Ovvero, come dicevamo prima, sette anni esatti dopo la precedente. Ma, lo ribadiamo, marzo 2024 è davvero la prima data sensata in cui pubblicare la prossima console: non ci stupiremmo se Nintendo Switch andasse ancora oltre. A questo punto, le possibilità che diventi la console più venduta di sempre sono in ascesa.

Il recente Nintendo Direct ha risposto a diverse domande sul futuro, immediato e lontano, dell'ibrida console Nintendo. Innanzitutto, quando l'azienda giapponese - nella persona del presidente Furukawa - ha annunciato che Nintedo Switch è poco oltre la metà del suo ciclo vitale, non stava affatto scherzando. A marzo 2022 la console compirà un lustro, ed entrerà (guarda un po') nel suo sesto anno di esistenza: un traguardo che solitamente segna la fine per una piattaforma, o l'inizio della fine, anche se è di successo. Wii è stato sostituito dopo sei anni, SNES dopo cinque e mezzo, NES dopo sei e mezzo (Wii U, per citare un progetto "poco fortunato", è durato quattro anni). Anche nel mondo Sony le cose non sono troppo diverse: tra PlayStation 4 e 5 sono passati sette anni.

Per queste ragioni, credere che Switch potesse offrire la quantità di Nintendo DS e Wii sommati, era abbastanza, come dire, ingenuo. Tuttavia, i vantaggi dell'ibrida si sono visti eccome, per chi sa osservare. Innanzitutto il flusso di uscite è stato altalenante, ma comunque continuo: era tanto tempo che non si vedeva una console Nintendo così ricca di pubblicazioni . Unire le due dimensioni, fissa e portatile, ha pure concentrato gli sforzi su un unico luogo, costringendo i team abitualmente dedicati al mondo tascabile ad aggiornarsi, a osare: pensate a Fire Emblem: Three Houses , alla differenza tecnologica tra Luigi's Mansion 2 e 3, ma soprattutto all'abisso visivo che separa Animal Crossing: New Horizons da New Leaf. Pensate a Metroid Dread , oppure a Leggende Pokémon: Arceus , e a dov'erano nella generazione scorsa.

Non ci riusciva per due motivazioni principali. La prima è che la qualità dei titoli portatili, e del lavoro che richiedevano, si stava lentamente avvicinando a quella dei progetti home console. Pensate a Mario Kart 7 , a quanto ha influenzato l'ottavo episodio. Pensate a Super Smash Bros. "quattro", che è stato pensato e sviluppato in contemporanea per due console diverse. Pensate a Super Mario 3D Land /World, che sono fratellastri. A questo aggiungete l'alta definizione, che per la società è stata piuttosto traumatica: dalle dichiarazioni e dai fatti, è chiaro che la transizione sia stata problematica, tutt'altro che snella o naturale.

Alcuni sono rimasti delusi dalla frequenza, e dalla costanza, delle uscite Nintendo su Switch: magari si aspettavano una somma delle ludoteche Wii e DS (o GameCube e Game Boy Advance, non cambia il concetto di fondo). Questa era un'illusione, pura e semplice. Nintendo non ha scelto di optare per una console ibrida , e conseguentemente per una sola piattaforma, soltanto perché Wii U è andato male: ha compiuto questa scelta perché non riusciva più a supportare degnamente due console distinte.

Consacrazione

Kirby e la Terra Perduta: si tratta del gioco HAL più ambizioso degli ultimi anni, forse decenni

Il 2017, l'anno di lancio di Switch, è stato uno degli anni migliori della storia Nintendo, per qualità e quantità delle uscite. Nel 2018 c'è stato l'azzardo Nintendo Labo, e un focus sulle produzioni multiplayer, culminato in Super Smash Bros. Ultimate. Nel 2019 tante serie storicamente portatili sono arrivate su Switch, come Fire Emblem o Pokémon: un periodo concettualmente conclusosi nel 2020 col trionfale Animal Crossing: New Horizons. Da lì è iniziato un lungo intervallo di transizione, probabilmente aggravato dalla pandemia, e segnato nel 2021 dal riemergere di EPD 7, con WarioWare: Get It Together! e Metroid Dread. E ora il 2022, un anno che semplicemente non sarebbe stato possibile con due piattaforme da gestire.

Nintendo Switch Sports: il ritorno di una serie potenzialmente devastante, a livello commerciale

Questo perché nel 2022 "torneranno" molti team interni che su Switch avevano già pubblicato, e che al posto di dividersi tra casalingo e portatile, adesso potranno atterrare di nuovo sulla stessa piattaforma. Arriverà Kirby e la Terra Perduta, il progetto HAL più ambizioso degli ultimi anni (forse decenni); poi sarà pubblicato Switch Sports, che pare molto curato, realizzato (probabilmente) dal team casual aziendale, EPD4 (a meno che, a sorpresa, non dovesse essere di EPD 8, vista la presenza di Koizumi... pallavolista). Nel frattempo a marzo partiranno i DLC di Mario Kart 8 Deluxe, che termineranno solamente a fine 2023: quando i rumor di un nono episodio erano sempre più insistenti, e quando sembrava ormai troppo tardi per dei contenuti aggiuntivi, ecco l'inizio di un percorso - per il gioco più venduto della piattaforma - che allungherà ancora la vita di Mario Kart... e di Nintendo Switch.

Mario Strikers: Battle League Football: in arrivo a giugno, promette ore di divertimento in multiplayer

Sarà poi il turno di Mario Strikers: Battle League Football, realizzato presumibilmente da Next Level Games, anch'essa a quota due titoli su Switch (ad esempio, su Wii U, in quattro anni e mezzo, era ferma a zero). Durante l'estate arriverà Splatoon 3, che sembra piuttosto simile al predecessore, ma anch'esso inizierà un percorso duraturo di aggiornamenti, che lascia difficile ipotizzare un'uscita di "Switch 2" prima di marzo 2024. Poi arriveranno Bayonetta 3, Xenoblade Chronicles 3, Mario + Rabbids Sparks of Hope, e infine il "gioco di Natale", che per logica dovrebbe essere Breath of the Wild 2. Attenzione a quest'ultimo punto, tuttavia: non è scontato che sia The Legend of Zelda, pur essendo - oggettivamente - il candidato principale. I team di Super Mario sono silenti da molto tempo, e a fine anno uscirà il film animato a tema... chissà che l'idraulico, o Donkey Kong, non soffino il posto a Link.

Ecco, la line-up è validissima, addirittura impressionante per essere un "sesto anno" di una console. Il 2022 è una sorta di "seguito" del 2017: se quest'ultimo era servito a diffondere e lanciare bene la console tra gli appassionati, il 2022 compiacerà ogni utente conquistato finora negli anni passati. Utilizziamo un brutto termine: contribuirà alla fidelizzazione degli acquirenti. L'unico rammarico possibile, allo stato attuale, è che molti dei "secondi giochi" dei vari team interni saranno effettivamente dei sequel: se almeno uno di loro avesse azzardato, non ci sarebbe dispiaciuto.