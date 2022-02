Sifu, John Wick nel gioco grazie a una mod: il video di gameplay è strepitoso

La scena dei modder è già al lavoro su Sifu, l'eccellente action game a base di arti marziali sviluppato da Sloclap, e il gruppo The Beyonders ha realizzato un'entusiasmante mod che sostituisce il protagonista del gioco con John Wick, come si vede in questo video di gameplay.

Chiaramente le affinità fra il personaggio che controlliamo in Sifu (qui la recensione) e quello interpretato da Keanu Reeves sono parecchie, da qui un'operazione che calza davvero a pennello rispetto a questa produzione, e che dà vita a sequenze memorabili.

Come quella del club che vediamo appunto nel video, che si svolge nelle prime fasi della campagna e che vede in questo caso John Wick accedere a un locale in cerca di informazioni da ripagare con abbondante dosi di legnate.

Se possedete la versione PC di Sifu potete scaricare la mod diventando Patreon dei The Beyonders per una cifra che parte da 4,5€.