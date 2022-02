Moon Knight, nuova foto e dettagli: sarà un personaggio brutale, dice Kevin Keige

Moon Knight

Moon Knight si mostra con una nuova foto pubblicata da Empire, nell'ambito di un coverage in cui è intervenuto anche Kevin Feige, definendo il personaggio brutale e puntando a testare i limiti delle serie televisive Marvel su Disney+.

Forte del trailer più visto fra le serie Marvel su Disney+, Moon Knight si pone come un eroe fondamentalmente nuovo per quanto concerne cinema e televisione, e chi lo conosce grazie ai fumetti sa quanto la sua figura sia... peculiare.

"È brutale", ha detto Feige ai microfoni di Empire. "Ci siamo divertiti a lavorare con Disney+ e a scoprire quali sono i limiti delle cose che possiamo fare. Nella serie sono presenti momenti in cui Moon Knight si lamenta di un altro personaggio e lo fa in maniera veemente e brutale."

Moon Knight sulla copertina di Empire

"In quel momento la reazione è stata di chiedersi se avremmo smussato quella parte, ma no, non avremmo cambiato nulla. C'è un cambio di tono, stiamo facendo qualcosa di diverso: questo è Moon Knight."

"Si tratta di un eroe oscuro e le cose con cui ci stiamo confrontando sono molto diverse dal solito", ha detto invece l'attore Oscar Isaac. "Visto che però si tratta di una serie televisiva e non di un film, non c'è quella pressione per cui il fine settimana di apertura debba essere per forza straordinario."

"Possiamo quindi prenderci dei rischi e provare a portare questo tipo di qualità sperimentale su larga scala." Comprenderemo cosa Isaac e Feige abbiano voluto dire a partire dal 30 marzo, quando Moon Knight sarà disponibile su Disney+.