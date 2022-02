Elden Ring, nuove immagini illustrano boss e scenari del gioco

Elden Ring è stato mostrato da Bandai Namco e FromSoftware con alcune nuove immagini, che illustrano boss e scenari che troveremo all'interno della campagna del gioco, in uscita il 25 febbraio.

Di recente abbiamo provato per sei ore la versione completa di Elden Ring, e a quanto pare il progetto appare molto convincente in ogni suo aspetto; a cominciare proprio dall'ambientazione open world, che rappresenta un tratto inedito per le produzioni dello studio giapponese.

Gli scatti mettono peraltro in evidenza un certo tipo di atmosfera e l'importanza delle luci in tal senso, comunicando un senso di tensione di fronte a determinate minacce che si concretizza poi nell'immancabile grado di sfida hardcore.

Sarà insomma un viaggio entusiasmante quello che Hidetaka Miyazaki e i suoi collaboratori hanno preparato per i tantissimi fan del genere soulslike, e che potremo intraprendere, come detto, a partire dal 25 febbraio su PC e console.