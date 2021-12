Switch, la console più venduta di sempre? - La Bustina di Lakitu

Switch, durante il Black Friday, ha fatto registrare in Europa delle vendite eccezionali. Secondo alcuni, con parametri alquanto discutibili, sarebbe addirittura la console più popolare di sempre. Una statistica senza troppo senso, che però illustra bene lo "stato di forma" della piattaforma: il prossimo marzo saranno cinque anni pieni che Switch sarà in commercio e il suo successo non è minimamente vicino ad arrestarsi. Quando Wii tagliò il traguardo dei cento milioni di console vendute, era arrivato alla fine della sua corsa. Non è una console paragonabile a Switch, per andamento, marketing e uscite, quello che ci interessa sottolineare è che, per l'ibrida Nintendo, i cento milioni saranno solamente un altro passo in un cammino di cui, al momento, non si intravede la fine. Le due console più vendute di sempre sono Nintendo DS e PlayStation 2, praticamente appaiate, con un leggero vantaggio per il sistema Sony: entrambe hanno piazzato più di 150 milioni di unità, e meno di 160. Quindi, parlando solamente in termini commerciali, quello è l'obbiettivo da raggiungere, se Switch vuole divenire la piattaforma di maggior successo mai creata. È bene ricordare come pochi sistemi abbiano il privilegio, durante la loro esistenza, di poter ambire a tanto. Switch entro marzo avrà superato i cento milioni di console vendute, ma sarà - probabilmente - ancora sotto i 110, seppur non di troppo (non scordiamo che, a fine gennaio, arriverà Leggende Pokémon: Arceus). Nintendo DS ha avuto un ciclo vitale piuttosto tradizionale: un arco perfetto. È partito lento, ha avuto un punto apicale senza precedenti, e una decrescita finale - anche a causa di Nintendo 3DS, e il conseguente disimpegno lato software - piuttosto repentina. PlayStation 2, al contrario, ha raggiunto buonissimi risultati durante la sua vita; ma ancora più eccezionali - in proporzione - una volta uscita PlayStation 3, periodo in cui ha piazzato milioni di console, restando in commercio - con successo - ben oltre il canonico ciclo vitale di una piattaforma (sia per meriti suoi, che per demeriti di PlayStation 3). Scopriamo assieme quali siano, o possano essere, le reali possibilità di Nintendo Switch di raggiungere questi due sistemi.

Un lungo ciclo vitale Nintendo Switch OLED: la più recente versione della console Nintendo non ha la minima fretta di lanciare la sua prossima console, sulla quale stanno già lavorando, ma che l'azienda stessa definisce in uscita nel "20xx": insomma, sarà commercializzata una nuova piattaforma, dalle caratteristiche ancora ignote, entro la fine del secolo. Non sapremo mai se Nintendo Switch Pro sia mai esistito (le numerose voci lasciano credere di sì) o se sia ancora nei programmi (difficile): per certo, Nintendo vuole vivere alla grande la "parte finale" dell'esistenza di Switch, sfruttando al massimo i quasi cento milioni di unità in giro per il mondo. Quanto Nintendo Switch OLED possa contribuire ad allungare la vita della piattaforma non ci è dato saperlo; in Giappone, forse anche per mancanza di scorte, non ha per ora rimpiazzato il modello base. Il 2021 non sarà all'altezza del 2020, il miglior anno - commercialmente parlando - della console, con quasi trenta milioni di unità vendute, ma non rappresenta nemmeno un netto declino, anzi: salvo sorprese, sarà il secondo o terzo miglior anno di Switch. Il tutto senza uscite mirabolanti, in dodici mesi in cui hanno trovato ampio spazio i progetti storicamente legati ad EPD 7, come WarioWare: Get It Together! e Metroid Dread (oltre a Monster Hunter Rise). Mario + Rabbids Sparks of Hope: uno dei titoli previsti su Switch per il 2022 In termini di uscite sviluppate internamente, non c'è alcun dubbio che l'anno più memorabile sia stato il primo, il 2017, uno dei migliori in assoluto nella storia dell'azienda (parlando di qualità e quantità). Ecco, molti dei team che resero unici quei dodici mesi, nel frattempo non hanno pubblicato altro; è molto probabile che, tra marzo 2022 e marzo 2023, molti di loro torneranno alla ribalta: il team di The Legend of Zelda, quello di Super Mario, quello di Mario Kart, quello di Splatoon e Monolith Soft. Ai quali va aggiunta Ubisoft Milan, con Mario + Rabbids Sparks of Hope (di Davide Soliani, che Davide Soliani">avevamo intervistato anni fa), e Bayonetta 3. Splatoon 3: un'altra certezza del 2022 Nintendo Non tutti questi team necessariamente si rifaranno vivi, e non obbligatoriamente con dei sequel: ma alcuni titoli, come Splatoon 3, possono essere dati per certi. Altri probabilmente verranno anche ritardati, in modo strategico, così da avere un solido 2023; del resto, non serve più tirare una cannonata dietro l'altra, come nel 2017, per diffondere la console dopo il lancio. Pubblicare nello stesso anno The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 e il prossimo Super Mario potrebbe essere eccessivo: eppure, quale terreste fuori? Il primo è stato annunciato per il 2022, ed è in sviluppo da cinque anni; il secondo andrebbe ad accompagnare il lancio del film animato. Per Nintendo, quindi, sarà un grande 2022: non sappiamo quanto grande, ma sarà comunque un anno sopra la media. Non solo, sarà il miglior "sesto anno" di una piattaforma Nintendo da intere generazioni: in tempi recenti, è spesso stato quello del pensionamento (nelle console di successo, perché Wii U, ad esempio, non ha mai spento la sua quinta candelina). Tutto merito della console ibrida, che ha giovato di ogni energia interna.