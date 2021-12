PlayStation Store - Matrix: Il Risveglio e Twelve Minutes

Matrix: Il Risveglio e Twelve Minutes sono senza dubbio i contenuti di punta del nuovo aggiornamento del PlayStation Store: nel primo caso parliamo di una spettacolare demo realizzata per illustrare le capacità dell'Unreal Engine 5, nel secondo di un'avventura thriller basata sul concetto di loop temporale. La settimana che sta per concludersi ha tuttavia visto anche l'arrivo di altri titoli interessanti: dallo sparatutto Serious Sam 4 all'attesa espansione Final Fantasy XIV: Endwalker, passando per prodotti come Heavenly Bodies e White Shadows, nonché la tanto chiacchierata Challenger Edition di Godfall.

Matrix: Il Risveglio Matrix: Il Risveglio, la spettacolare sequenza dell'inseguimento Lanciato da Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss nel corso dei The Game Awards 2021, Matrix: Il Risveglio (PS5, gratuito) è una demo esclusivamente next-gen realizzata da Epic Games per illustrare le sofisticate tecnologie dell'Unreal Engine 5. In che modo? Ricreando virtualmente il mondo di Matrix e dandoci la possibilità di sperimentarlo con una resa visiva assolutamente straordinaria. Abbiamo provato Matrix: Il Risveglio e ne siamo rimasti affascinati: dopo una presentazione con i due attori protagonisti di Matrix Resurrections (qui il secondo trailer in italiano), la demo ci coinvolge in un frenetico inseguimento in cui Trinity e un nuovo personaggio femminile cercano di seminare gli Agenti, che tuttavia si moltiplicano alla guida di svariati veicoli. Completata quella fase, pesantemente scriptata e proprio per questo davvero spettacolare, si passa quindi a una sezione in cui è possibile esplorare liberamente la città di Matrix, andando in giro a piedi oppure in auto, o ancora attivando un drone virtuale che può sollevarsi a qualsiasi altezza e consentirci di ammirare lo sconfinato panorama, modificando eventualmente le luci e la presenza di traffico e pedoni. Matrix: Il Risveglio è dunque una dimostrazione tecnologica di grande impatto, che fornisce un assaggio di quello che sarà il futuro dei videogame e non solo. Proprio per questo spinge al limite l'hardware di PlayStation 5, stentando a mantenere i 30 fps, specie nelle situazioni più concitate, e utilizzando espedienti come l'upscaling per raggiungere una risoluzione in 4K.

Twelve Minutes Twelve Minutes e la sua peculiare visuale dall'alto Terminata l'esclusiva temporale su Xbox, Twelve Minutes (PS5 e PS4, 24,99€) fa il proprio debutto anche sulle console Sony, portandosi dietro un indubbio carico di fascino e originalità. Non potrebbe essere altrimenti, considerando che l'avventura creata da Luis Antonio utilizza un'inedita visuale dall'alto e una narrazione che richiama il genere thriller, mettendo in campo l'espediente dei loop temporali. La storia del gioco vede il protagonista rientrare a casa mentre sua moglie è ad attenderlo con una sorpresa, ma subito dopo irrompe sulla scena la polizia, che arresta la donna accusandola di aver commesso un efferato omicidio alcuni anni prima. A questo punto si verifica il primo loop: il personaggio che controlliamo può tornare indietro nel tempo di dodici minuti e provare a cambiare il corso degli eventi. Twelve Minutes, la camera da letto Cosa dovremo modificare esattamente perché la situazione cambi? Le possibili interazioni sono tantissime e aggiungono senz'altro spessore all'esperienza, pur peccando di coerenza come abbiamo scritto nella recensione di Twelve Minutes. Il gioco si trasforma infatti in una sequenza di prove ed errori che a un certo punto può creare frustrazione e che non lascia pienamente soddisfatti quando finalmente si trova la quadra. Al netto delle inevitabili conseguenze di una struttura fin troppo priva di vincoli, parliamo ad ogni modo di un prodotto artisticamente indiscutibile, dotato di una trama coinvolgente e di un eccellente doppiaggio ad opera di attori di fama mondiale come Willem Dafoe, James McAvoy e Daisy Ridley.

Godfall: Challenger Edition Godfall, una sequenza di combattimento Disponibile a dicembre senza costi aggiuntivi per gli abbonati a PlayStation Plus, Godfall: Challenger Edition (PS5 e PS4, 14,99€) si presenta in pratica come l'endgame del titolo sviluppato da Counterplay Games, con tre differenti modalità (Portatore di Luce, Pietre del Sogno e Torre delle Prove Ascesa) pensate appunto come contenuti extra dopo aver completato la storia. Al comando di un personaggio già adeguatamente potenziato, potremo dunque cimentarci con una serie di sfide e ottenere preziose ricompense, da soli o in cooperativa con altri due giocatori, rifinendo la nostra build attraverso lo sblocco di nuovi e potenti oggetti da aggiungere all'equipaggiamento. E se l'esperienza ci cattura, naturalmente, potremo acquistare anche la campagna di base tramite un pacchetto upgrade da 15€. La recensione di Godfall.

Serious Sam 4 Serious Sam 4, il protagonista in sella a una moto spara a un alieno con il fucile A oltre un anno dall'uscita su PC e Google Stadia, Serious Sam 4 (PS5 e PS4, 39,99€) è arrivato a sorpresa anche su PlayStation 5 e PlayStation 4, per la gioia dei tanti fan della serie sparatutto firmata Croteam. Il gioco, ambientato prima degli eventi del terzo capitolo, ci rimette nei panni di Sam, ancora una volta alle prese con un esercito di malvagi alieni da massacrare. La sua missione lo porterà stavolta a visitare Roma, Pompei, Carcassonne e Tunguska, dando vita in ognuno di questi scenari a battaglie assolutamente spettacolari, merito anche di un motore grafico potenziato che riesce a rappresentare sullo schermo centinaia di nemici contemporaneamente. Dovremo eliminarli tutti, attraverso sequenze action frenetiche e coinvolgenti perfettamente in linea con l'anima del franchise. La recensione di Serious Sam 4.

Final Fantasy XIV: Endwalker Final Fantasy XIV: Endwalker, i personaggi principali dell'espansione La nuova, ricca espansione dell'MMORPG di Square Enix è finalmente arrivata! Final Fantasy XIV: Endwalker (PS5 e PS4, 44,99€) aggiunge un ulteriore capitolo alla storia di Hydaelyn e Zodiark, coinvolgendoci in un'avventura che ci porterà a visitare nuove ambientazioni e a spingerci addirittura a raggiungere la luna. I tantissimi giocatori di Final Fantasy XIV potranno sperimentare le abilità di due nuove classi, Sage e Reaper, approfittare di un level cap innalzato a 90, esplorare location inedite come Old Sharlayan e Radz-at-Han, controllare la nuova razza dei Viera, affrontare nemici mai visti prima e cimentarsi con raid extra e modalità PvP più contenute rispetto a quelle originali. Il nostro provato di Final Fantasy XIV: Endwalker.