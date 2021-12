Super Mario Odyssey 2 confermato da un leak grazie a Sonic Frontiers?

Un vecchio leak del 2019, all'epoca preso poco sul serio, potrebbe aver confermato i lavori su Super Mario Odyssey 2, che a quanto pare permetterà ai giocatori di vestire anche i panni di Luigi e di esplorare numerose nuove location. La soffiata menzionava anche alcuni dettagli su Sonic Frontiers, confermati pochi giorni fa da Sega quando ha svelato ufficialmente il gioco, dando così maggiore credito a questa indiscrezione.

Due anni fa un utente aveva parlato in un thread di 4chan del futuro dei franchise di Mario e Sonic the Hedgehog. Il gola profonda affermava di aver preso parte a un sondaggio di mercato in cui venivano svelati alcuni dettagli di un sequel Super Mario Odyssey, caratterizzato da 20 location differenti da esplorare, la presenza di Luigi come personaggio giocabile e la co-op a due giocatori con multiplayer locale ed online. Nello stesso leak veniva menzionato anche un nuovo gioco di Sonic the Hedgehog, svelandone alcuni dettagli, tra cui il fatto che la nuova avventura del porcospino blu sarebbe stata ambientata nella Starfall Island, un dettaglio molto specifico e difficile da "indovinare".

In molti non prendono sul serio ai rumor e leak che spuntano su 4chan, il che è comprensibile, dato che spesso e volentieri si rivelano infondati, e di conseguenza la soffiata era finita nel dimenticatoio abbastanza in fretta. Ma questa volta, con il senno di poi, ci potrebbe essere dell'arrosto dietro tutto quel fumo.

Come sappiamo ai The Game Awards 2021 di pochi giorni fa, Sonic Frontiers è stato annunciato ufficialmente e i primi dettagli coincidono proprio con le informazioni riportate nel leak, confermandone dunque la validità e, di riflesso, dando maggiore credito anche alle indiscrezioni riguardanti il presunto sequel di Super Mario Odyssey.

Detto questo, raccomandiamo di prendere con le pinze tali informazioni, dato che non è possibile verificarne la veridicità. Inoltre, trattandosi di un leak vecchio di anni, i dettagli riportati potrebbero non essere più validi.