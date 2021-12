Genshin Impact: gameplay trailer presenta le abilità di Arataki Itto

A pochi giorni dal debutto di Arataki Itto su Genshin Impact, miHoYo ha pubblicato un nuovo filmato "character demo", ovvero un video che mette in mostra le abilità da combattimento del nuovo personaggio giocabile e offre qualche dettaglio sul suo background.

Il filmato si apre con Itto e la sua gang che cercano di recuperare la sua Vision, ovvero l'artefatto che permette di utilizzare i poteri elementali e rappresenta le "ambizioni" di una persona, il che approfondisce un'interessante retroscena sul personaggio già accennato in alcuni dialoghi del gioco. Ad Arataki Itto infatti è stata confiscata la sua Vision dopo uno scontro contro Kujou Sara, comandate delle forze armate di Raiden Shogun, ed è disposto a tutto per riottenerla.

Arataki Itto sfrutta l'elemento Geo e combatte con le claymore. La sua Elemental Skill evoca Ushi, un piccolo e grazioso toro che gli dà una mano in battaglia infliggendo danni Geo. La peculiarità di Itto è che i suoi attacchi base gli fanno guadagnare un buff per eseguire attacchi caricati più potenti e un colpo finale particolarmente letale. Con la sua Elemental Burst gli attacchi di Itto si infondono dell'elemento Geo, la velocità di quelli standard aumenta e l'attacco incrementa in proporzione alla difesa del personaggio.

Arataki Itto è un personaggio rarità 5 stelle e sarà disponibile a partire da martedì 14 dicembre nel banner Oni's Desire, in cui debutterà anche il personaggio 4 stelle Gorou. Da questo punto di vista, ben vengano le 1.600 Primogem che miHoYo sta regalando a tutti in questi giorni per festeggiare il premio vinto ai The Game Awards 2021.