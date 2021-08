I brand delle console Nintendo - La Bustina di Lakitu

Il nome Nintendo è sempre stato presente in ognuna delle console citate. Ma nella maggior parte dei casi, esattamente come con Switch - o Wii - è stato subordinato a quello della piattaforma di una determinata epoca. Questo, in parte, significa azzerare il passato: buttarsi in nuovo progetto, con una nuova identità , senza paura di cambiare e innovare. Tentiamo di individuare quante volte questo "azzeramento" è avvenuto nella storia Nintendo, e quando - e se - accadrà di nuovo.

Si tratta di un modus operandi, come vedremo, con pro e contro; un modo di evolversi che, tra l'altro, sarà sempre più difficile da adottare in futuro. A primo impatto sarebbe facile sostenere che Nintendo, ogni qualvolta affronti un insuccesso, o uno scarso successo, tenda a mutare l'identità - e il marchio - delle proprie console. Eppure ci sono varie eccezioni; la più notevole delle quali, senza ombra di dubbio, è rappresentata da Nintendo DS. Una piattaforma sperimentale, con due schermi, un pennino e un touch screen, che andava a sostituire un marchio storicamente vincente, e diffuso, come quello di Game Boy (scriviamo marchio, ma sarebbe più corretto dire brand).

PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5. Xbox, Xbox 360, Xbox One, Xbox Series X. Nintendo 64, Nintendo GameCube, Nintendo Wii, Nintendo Switch. Basta leggere questi nomi in sequenza per capire quanta differenza intercorra tra la nomenclatura Nintendo e quella delle attuali concorrenti: in particolare Sony, che nelle home console ha sempre cambiato generazione "semplicemente" alzando il numero associato alla piattaforma del momento.

Nintendo, Nintendo 64 e Game Boy

Nintendo: il logo dell'azienda, invariato da decenni se non per il colore

Iniziamo il nostro resoconto dalla prima effettiva console Nintendo, il Famicom, in Occidente noto come NES (Nintendo Entertainment System). Sarebbe interessante approfondire la differenza tra il nome giapponese e quello nostrano, ma meriterebbe uno speciale a parte; in questa sede limitiamoci a segnalare una divergenza fondamentale tra le due pubblicazioni. In Giappone, in primo piano era stato messo il nome della piattaforma (Family Computer) e non quello della compagnia (Nintendo). In Occidente accadde il contrario, con Nintendo in bella vista, ed Entertainment System sullo sfondo; non è un caso che volgarmente - in Giappone - sia passato alla storia come Famicom, e da noi semplicemente come "Nintendo".

Quella console risollevò il mercato dei videogiochi e rivitalizzò l'industria, creandone di fatto una nuova. Da incontrastata dominatrice del mercato, per il successore Nintendo scelse un nome in continuità col passato: Super Famicom in Giappone, Super Nintendo Entertainment System in Occidente. Non era un iconico e sintetico "due", non era una soluzione identica a quella che avrebbe adottato Sony, ma era molto simile. Nintendo vinse anche quella generazione, ma SEGA si rivelò una contendente seria e agguerrita, sia a livello commerciale che qualitativo. Oltretutto, SNES vendette molto meno di NES: trionfò, ma segnò un passo indietro in termini di egemonia e prestigio globale.

NES: la prima home console Nintendo, nota in Giappone come Famicom

Nella generazione successiva, per la prima volta, ci fu un parziale distacco col passato. Diciamo parziale perché non fu drastico, ma comunque Nintendo, forse avvertendo il salto tridimensionale come una nuova era, optò per un netto cambio di rotta. Sarebbe stato diverso se Nintendo 64 si fosse chiamato come previsto inizialmente, e cioè Ultra Famicom (in Giappone) e Nintendo Ultra 64 (in Occidente). Famicom, Super Famicom, Ultra Famicom: la linea sarebbe stata chiara. Invece no: venne scelto un numero che indicava i bit, a rimarcare la maggiore potenza rispetto alle rivali, e un logo molto colorato (tutti i primari più il verde), ascrivibile all'interno di un cubo.

Con questa piattaforma, per la prima volta in ambito home console, Nintendo diede un unico nome al proprio sistema: Nintendo 64 era tale anche in Giappone. Lasciare da parte il termine "Famicom", da padrona del mercato, fu una scelta estremamente coraggiosa e atipica: in Occidente si scelse "64" al posto del progressivo "Ultra", in Giappone si accantonò addirittura il termine Famicom. Per farvi capire la portata della decisione, in terra nipponica si parla ancora di "Famicom generation" per indicare coloro che erano giovani a fine anni '80. Nintendo 64 non andò bene quanto PlayStation, e a Kyoto decisero di variare ancora. Ne parleremo nel prossimo paragrafo.

Tra NES e SNES, al tramonto degli anni '80, Nintendo aveva pubblicato anche una console portatile che avrebbe ottenuto un discreto successo: Game Boy. Anche in questo caso, visto il prestigio di NES, si sarebbe potuta adottare una soluzione meno coraggiosa: Famicom Pocket (e Nintendo Pocket), ad esempio. Possiamo ipotizzare due motivazioni credibili per la scelta. La prima è che le due piattaforme non erano state sviluppate dallo stesso team interno, e all'epoca tra le varie divisioni c'era - per volontà di Yamauchi (se non sapete chi sia, ne abbiamo parlato in questa breve biografia) - una rivalità piuttosto marcata. La seconda, forse più plausibile, è che se Game Boy avesse fallito non avrebbe comunque intaccato il prestigio di Famicom e NES. Il nuovo brand si rivelò un trionfo, e sarebbe durato per anni.