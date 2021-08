No More Heroes 3: durata di 15-20 ore, quarto episodio non prima di dieci anni

No More Heroes 3 avrà una durata pari a 15-20 ore, a seconda del numero di contenuti opzionali che si deciderà di completare, ma segnerà anche un addio per la serie con protagonista Travis Touchdown: un eventuale quarto episodio non arriverà prima di dieci anni.

A rivelare queste informazioni è stato Goichi Suda nel corso dell'intervista con GameXplain che trovate qui sotto. No More Heroes 3 sarà disponibile dal 27 agosto su Nintendo Switch, ma poi la serie si prenderà una lunga pausa.

Dopo aver lottato per anni per la realizzazione di questo terzo capitolo, che finalmente si è concretizzato e su cui potremo mettere le mani fra pochi giorni, Suda51 vuole infatti dedicarsi a qualcosa di nuovo, creando delle proprietà intellettuale inedite.

Certo, la situazione è figlia anche dello stato attuale del franchise di No More Heroes, che è di proprietà di Marvelous per il 90%. Ciò significa che un eventuale, grande successo del gioco potrebbe far cambiare idea tanto al publisher quanto all'autore.

Insomma, non resta che attendere ancora qualche giorno e vedere se il titolo sarà in grado o meno di soddisfare appieno le aspettative. Nel frattempo, magari, date un'occhiata alla nostra ultima anteprima di No More Heroes 3.