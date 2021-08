Ghost of Tsushima, edizione standard rimossa dal PlayStation Store

L'edizione standard di Ghost of Tsushima è stata rimossa dal PlayStation Store per lasciare il posto unicamente alla Director's Cut, che sarà disponibile a partire dal 20 agosto.

Annunciato per PS5 e PS4 a luglio, Ghost of Tsushima Director's Cut includerà in un unico pacchetto il gioco base e l'espansione Iki Island, nonché una serie di miglioramenti tecnici nativi su PlayStation 5.

Non è la prima volta che si verifica un'operazione del genere su PlayStation Store, dov'è praticamente la norma che le edizioni standard vengano sostituite da versioni più nuove e complete.

Tuttavia i risvolti economici della faccenda sono chiari: se è vero che l'edizione standard di Ghost of Tsushima finiva spesso fra le offerte dello store Sony, facendo calare il prezzo fino a cifre piuttosto abbordabili, con la Director's Cut sarà difficile che accada, quantomeno nell'immediato.

Allo stato attuale, dunque, l'unico modo per risparmiare qualcosa sull'acquisto dell'ottimo titolo sviluppato da Sucker Punch è quello di procurarselo in formato retail.