Battlefield 2042: il tech test gira meglio su Xbox che su PC, secondo alcune voci

Il tech test di Battlefield 2042 a quanto pare gira meglio su Xbox che non su PC, e la differenza sarebbe sostanziale stando alle prime testimonianze riportate dal leaker Tom Henderson.

Cancellato su PS5 a causa di un problema critico, il beta test di Battlefield 2042 mostra probabilmente il gioco ancora in una fase preliminare, priva delle ottimizzazioni tecniche che senz'altro arriveranno da qui al lancio.

Si potrebbero spiegare in questo modo le performance deludenti dello sparatutto targato DICE sulla piattaforma Windows, dove del resto i vari episodi della serie hanno sempre saputo mostrare ottime cose sul fronte grafico.

Naturalmente c'è anche chi pensa che le prestazioni già piuttosto solide di Battlefield 2042 su Xbox Series X|S siano da attribuire agli accordi commerciali legati alla promozione del gioco sul sistema Microsoft.

Detto questo, è ancora presto per trarre qualsiasi tipo di conclusione: ci sono già svariati leak del gioco in rete e siamo ragionevolmente convinti che la situazione migliorerà rapidamente anche su PC e soprattutto su PS5, per il momento esclusa dai test.