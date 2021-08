No More Heroes: la storia della folle serie creata da Suda51

Una storia fatta di personaggi improbabili, a cominciare dal protagonista, e di vicende che spesso sembrano buttate lì al solo scopo di creare i presupposti per dar vita a un po' di azione spettacolare. In un intreccio di influenze e contaminazioni che vanno dalla cultura pop al mondo del wrestling, ripercorriamo gli eventi che ci hanno condotto fin qui. Ecco, finora, la storia di No More Heroes .

No More Heroes si appresta a tornare con un nuovo capitolo in esclusiva (temporale?) per Nintendo Switch, e sebbene i presupposti narrativi del franchise vantino senza dubbio la costante di essere completamente fuori di testa, l'opera creata da Goichi Suda ha una storia da raccontare .

Pur con la sua semplicità tecnica (Wii non consentiva chissà quali sofisticatezze, del resto) e viziato da una struttura piuttosto ripetitiva nella sua componente open world, No More Heroes dà in assoluto il meglio quando entrano in scena i combattimenti, grazie a un gameplay che riesce a sfruttare bene le peculiarità dei controlli e ci consegna un repertorio di mosse spettacolari, enfatizzate da da una buona resa degli impatti.

Così Travis parte dalla sua stanza d'albergo nell'hotel No More Heroes, si mette in sella alla sua moto ed esplora liberamente le strade di Santa Destroy (questo il nome della città che fa da sfondo al gioco) alla ricerca di possibili contratti. La sua fissazione diventa ben presto quella di scalare la classifica dei dieci migliori assassini del mondo, ma per farlo naturalmente dovrà ammazzare gli altri nove...

Ambientato nello stesso universo di Killer 7 , l'action del 2005 in cui vestivamo i panni di un assassino dotato di ben sette personalità differenti, l'originale No More Heroes ha fatto il proprio debutto su Wii alla fine del 2007, ponendosi fin da subito come un'esperienza pensata per sfruttare al meglio i controlli a rilevazione di movimento della console Nintendo.

No More Heroes 2 e le sue lotte disperate

No More Heroes 2: Desperate Struggle, un furioso combattimento

Pur non avendo venduto tantissimo, né tantomeno convinto appieno la critica, il primo No More Heroes fa scattare la proverbiale scintilla nella mente di Goichi Suda, che per la prima volta nella sua carriera desidera fortissimamente la realizzazione di un sequel. C'erano in effetti tante cose da dimostrare, in particolare l'ambientazione e il comparto tecnico potevano essere migliorati in maniera sostanziale.

Ed è proprio così che vanno le cose: incassato il via libera per la produzione per il sequel, Suda51 porta No More Heroes 2: Desperate Struggle nei negozi esattamente tre anni dopo il primo capitolo, sempre su Wii, sfruttando ancora meglio i controlli a rilevazione di movimento e andando a smussare gli spigoli che caratterizzavano le meccaniche originali, così da ottenere un impianto finalmente solido e inappuntabile.

Ma come portare avanti la storia di Travis Touchdown? L'ormai leggendario killer, ritiratosi dalle scene dopo aver scalato la classifica dei migliori assassini d'America, viene sfidato da Skelter Helter, fratello del primo sicario sconfitto dal protagonista in No More Heroes, che prima di esalare l'ultimo respiro lo avverte che stavolta non se la caverà e che è stato messo in atto un piano per eliminarlo.

Finito al cinquantunesimo posto della famosa classifica, Travis si vede recapitare in una busta la testa dell'amico Bishop e giura di vendicare la sua morte a ogni costo, scoprendo che dietro la brutale esecuzione si cela Jasper Batt Jr., che non solo risulta essere al momento il più abile killer degli USA, ma è anche il presidente di una celebre catena di pizzerie che ha letteralmente invaso il territorio di Santa Destroy.

No More Heroes 2: Desperate Struggle, una sanguinolenta finisher

La missione per sconfiggere Jasper si rivela impegnativa e complessa, con un gran numero di avversari da sconfiggere e insospettabili alleati che consentono al protagonista di raggiungere più rapidamente il suo obiettivo. La stessa Sylvia Christel, l'affascinante donna che ha svolto finora il ruolo di contractor nell'assegnarci le varie missioni, decide di dare una mano e si rivela fondamentale nel finale della campagna.

È lo strano rapporto affettivo fra lei e Travis a caratterizzare fortemente le sequenze conclusive della storia, quando ormai tutti i nemici sono stati sconfitti e la classifica vede ancora una volta il killer con la spada a energia in prima posizione. Anni dopo, la ragazza comincia a lavorare come spogliarellista in uno strip club e Travis paga ogni giorno per un'esibizione privata, senza però mai rivelare la propria identità... finché un giorno non mostra il suo volto e la porta via da lì, dicendole che Santa Destroy ha bisogno di loro.