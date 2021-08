Lost Judgment su PS5 con un nuovo video di gameplay da 13 minuti

Lost Judgment torna a mostrarsi in azione su PS5 con un video di gameplay della durata di circa 13 minuti, catturato da Game Informer proprio sulla nuova console Sony.

Dopo il filmato con oltre un'ora di gameplay, Lost Judgment continua dunque a presentarsi con ulteriori sequenze in-game che puntano a evidenziare le caratteristiche più interessanti dell'esperienza.

In questo caso assistiamo ad alcuni spettacolari combattimenti in cui il protagonista dell'avventura, Takayuki Yagami, deve vedersela con un branco di sbandati fra le strade di Yokohama per poi incontrare una ragazza che ha a che fare con il caso che sta seguendo.

A quel punto entrano in scena alcune meccaniche investigative, come l'osservazione dei dettagli di una foto, finché non si passa a un nuovo combattimento all'interno della scuola superiore che fa da sfondo a questo sequel.

Lost Judgment sarà disponibile a partire dal 24 settembre nelle versioni PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.