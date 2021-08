Lost Judgment: oltre un'ora di gameplay in video

Lost Judgment si è mostrato in oltre un'ora di gameplay in vari video pubblicati dalla rivista nipponica Famitsu inizialmente attraverso livestream, con filmati commentati ma ovviamente in giapponese.

Il gioco di Sega è il seguito del precedente Judgment, sviluppato dagli autori della serie Yakuza e costruito sul medesimo engine ma strutturato come un gioco piuttosto diverso, visto che in questo caso si tratta sempre di una sorta di action in terza persona ma con elementi adventure più marcati, mettendo in scena una storia investigativa.





Tutto parte nel dicembre 2021, presso la corte distrettuale di Tokyo, dove Akihiro Ehara è accusato di aver molestato una donna su un treno. Durante la sua difesa al processo, svela a sorpresa l'esistenza di un cadavere all'interno di un edificio di Yokohama, che a quanto pare non è stato ancora identificato.

Da questo momento inizia un intreccio di eventi che il detective specializzato anche in street fighting, Takayuki Yagami, dovrà cercare di sbrogliare, con l'aiuto del suo partner ed ex-yakuza Masaharu Kaito, formando un duo anti-crimine veramente poco ortodosso ma sicuramente efficace.





Lost Judgment è atteso per il 24 settembre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, portando con sé diverse novità come una nuova versione del Freeform Combat come sistema di combattimento e nuove situazioni investigative all'interno di un'ambientazione che riproduce con grande fedeltà le strade nipponiche.

Il mese scorso avevamo visto nuovo gameplay e dietro le quinte con Takuya Kimura per Lost Judgment, oltre al trailer dallo State of Play di luglio 2021.