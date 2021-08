Marvel's Avengers: Spider-Man è ancora previsto per il 2021 su PS5 e PS4

Marvel's Avengers vedrà l'arrivo di Spider-Man su PS5 e PS4 nel 2021, senza ulteriori rinvii: lo hanno dichiarato gli sviluppatori del gioco.

Annunciato esattamente un anno fa, Spider-Man sarà disponibile in Marvel's Avengers gratis e in esclusiva PlayStation, e sebbene finora non siano stati rivelati dettagli sul personaggio ciò non significa che ci siano problemi con il suo debutto.

"Stando a ciò che possiamo dire in questo momento, abbiamo previsto fin dall'inizio di portare Spider-Man sulle piattaforme PlayStation nel corso del 2021", ha dichiarato il senior designer Scott Walters. "Tutto procede secondo i piani, dunque faremo degli annunci in merito quest'anno."

Ai tempi del reveal, Crystal Dynamics dichiarò che Spider-Man sarebbe stato introdotto nel mondo di Marvel's Avengers attraverso un evento dedicato, con una serie di sfide atte a mettere in risalto le abilità del personaggio.

Come tutti gli altri personaggi del gioco, anche l'Uomo Ragno disporrà di una gran quantità di accessori e costumi alternativi che sarà possibile sbloccare tramite ricompense in-game oppure acquistare con denaro reale.