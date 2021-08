PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 10 euro con le ultime offerte

Su PlayStation Store sono disponibili alcune interessanti offerte che consentono di acquistare giochi PS5 e PS4 anche a meno di 10 euro. Era un po' che non vi fornivamo qualche suggerimento in proposito. Siete pronti?

Partiamo con Metro Exodus, l'ultimo episodio della serie targata 4A Games ambientata nel mondo post-apocalittico creato dallo scrittore Dmitrij Gluchovskij. Se siete abbonati a PlayStation Plus potete acquistare il gioco a soli 9,99€ (13,99 per i non abbonati) e usufruire peraltro dell'upgrade gratuito alla versione next-gen. Qui trovate appunto la recensione di Metro Exodus per PS5.

La Parigi medievale di Assassin's Creed Valhalla: L'Assedio di Parigi non vi ha entusiasmato? Be', nel caso non l'abbiate ancora fatto potete visitare virtualmente quella splendida del periodo rivoluzionario di Assassin's Creed Unity, con le sue magnifiche architetture e, su PlayStation 5, un boost che porta la grafica del gioco a 60 fps, il tutto per soli 8,99€

Il lancio di Battlefield 2042 si avvicina ma vi mancano ancora i due precedenti episodi della serie sviluppata da DICE? Be', allora potete recuperare l'Edizione Definitiva di Battlefield V a 9,59€ e l'ancora validissimo Battlefield 1 a 4,99€ grazie alle offerte del PlayStation Store.

Che altro? Il folle e spettacolare action shooter My Friend Pedro può essere vostro per 9,99€, mentre l'avventura horror The Dark Pictures: Man of Medan è disponibile a un prezzo ancora più basso, 9,89€. Togliendo altri 10 centesimi potete addirittura permettervi il tie-in One Piece: World Seeker, che costa 9,79€.