Street Fighter V: Champion Edition, trailer del gameplay per Akira Kazama

Street Fighter V: Champion Edition vedrà domani l'arrivo di Akira Kazama, uno dei nuovi personaggi scaricabili della Stagione 5. Quale modo migliore di presentarla che un trailer del gameplay?

Annunciata esattamente un anno fa per Street Fighter V: Champion Edition, Akira porterà nel roster una ventata di aria fresca, anche per via delle sue origini: si tratta di una combattente che proviene dal picchiaduro Rival Schools.

Il suo è un repertorio estremamente solido, di grandissimo impatto, costituito per lo più da potenti calci e da dolorose proiezioni e counter che vanno a contrastare in maniera molto efficace le azioni dell'avversario di turno.

Pochisssime le mosse "energetiche" di Akira, che nella sua super chiama in soccorso il fratello Daigo e insieme a lui tempesta di colpi il nemico nell'ambito di una sequenza in grado di infliggere gravi danni.

Akira Kazam potrà essere acquistata a partire da domani insieme a Oro, singolarmente o all'interno di uno dei vari Pass disponibili.