Street Fighter V: Champion Edition, trailer del gameplay per Oro

Street Fighter V: Champion Edition vedrà a breve l'arrivo di Oro, il nuovo personaggio scaricabile del gioco disponibile dal 16 agosto, che viene mostrato in azione da Capcom con un trailer del gameplay.

Annunciato ad aprile per Street Fighter 5: Champion Edition, Oro ha fatto il proprio debutto in Street Fighter 3, colpendo fin da subito la fantasia dei giocatori per via del suo aspetto a dir poco peculiare.

Parliamo infatti di una sorta di eremita con la pelle gialla, capace di eseguire colpi energetici e controllare gli oggetti con il pensiero, il tutto seguendo uno stile di combattimento che utilizza praticamente un solo braccio.

Il filmato dimostra in maniera eloquente le abilità del personaggio, che sfianca gli avversari con prese e lanci, sferrando alla fine una devastante super che si chiude con una rivisitazione della Sfera Genkidama!

Come riportato di recente, Oro farà parte della Stagione 5 di Street Fighter V: Champion Edition insieme a Luke e Akira.