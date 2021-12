Nintendo Switch sembra essere la console più popolare di sempre

Stando a uno studio condotto da NextDayDelivery, Nintendo Switch è la console più popolare di sempre per media di unità vendute annualmente dal giorno del lancio. L'ultima creatura di Nintendo si è posizionata sopra a Nintendo DS e PS4, che seguono in seconda e terza posizione, rispettivamente.

Nintendo Switch ha venduto 90,54 milioni di unità in quattro anni di produzione, per una media di 22,64 milioni di unità vendute ogni anno. Per comparazione, Nintendo DS ha venduto 154,9 milioni di unità in 9 anni di produzione, per una media di 17,21 milioni di unità l'anno, mentre PS4 ha venduto 116,44 milioni di unità per 8 anni di produzione, con una media di 14,56 milioni di unità vendute all'anno.

Classifica delle console più popolari di sempre

C'è da dire che lo studio ha un difetto di fondo non da poco, ossia quello di fare una mera media matematica tra unità vendute complessivamente e anni di produzione. Di fatto mette a confronto lassi di tempo non confrontabili, perché con questo sistema è naturale che tanto più una console sia stata in produzione, tanto più la media di unità vendute per anno si abbassi, visto che solitamente gli ultimi anni di vita le vendite non sono mai stellari (vedasi, ad esempio, PS4).

Sarebbe stato più interessante realizzare uno studio basato su periodi omogenei, ad esempio confrontando quanto fatto da tutte le console nei loro primi quattro anni di vita. Così, ad esempio, avremmo evitato un Sega Genesis in penultima posizione, visto che è stato sul mercato per 11 anni, e avremmo evitato di vedere PS5 e Xbox Series X nella classifica, visto che sono in giro soltanto da un anno.

C'è anche da dire che molte console, soprattutto quelle del passato, sono uscite in modo disomogeneo nei vari territori, quindi è abbastanza improprio considerarne soltanto le vendite pure. Detto questo è indubbio che Nintendo Switch sia una console popolarissima e molto amata, che continua a macinare vendite, sia con l'hardware che con i giochi. Questo non è in discussione.