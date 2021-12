Titan Quest: Eternal Embers disponibile, è la nuova espansione dello storico gioco

THQ Nordic ha pubblicato Titan Quest: Eternal Embers, la nuova espansione dello storico gioco di ruolo d'azione rinato grazie all'Anniversary Edition. Per festeggiare ha pubblicato anche il classico trailer di lancio, che mostra la nuova avventura in azione:

Convocato dal leggendario Imperatore Yao, l'Eroe dovrà tornare nell'Est per occuparsi di una minaccia demoniaca che sta devastando le lande sin dall'uccisione del Telkine. Dopo aver rintracciato l'antico pericolo, Qiong Qi, l'Eroe e i suoi compagni capiscono che il suo aspetto non è solo una coincidenza. C'è qualcosa di molto più sinistro all'opera...

Titan Quest: Eternal Embers è un'espansione pensata per giocatori veterani. Offre una nuova campagna divisa in quattro atti, con quindi missioni secondarie giocabili solo a difficoltà Leggendaria.

Il giocatore esplorerà paesaggi orientali mozzafiato mentre scalerà il Regno Celeste e attraverserà i labirinti del reame del Re Drago. Il giocatore si destreggerà fra cime eteree, sabbie brucianti e antiche rovine egizie, ma solo il fato sa dove avrà fine il suo viaggio.

Leggiamo altre caratteristiche di Titan Quest: Eternal Embers:

Nuova undicesima maestria

Diventa un maestro Neidan, un alchimista mistico che usa intrugli e abilità letali per distruggere i nemici

Usando i leggendari poteri degli antichi maestri Neidan, possessori definitivi del Chi, il giocatore libererà il suo potenziale latente per spazzare via qualunque nemico si porrà dinnanzi al suo destino. Il giocatore avrà a disposizioni poteri elementali, benedizioni dei semidei e il volere di antichi imperatori.

Oltre 30 nuovi nemici e boss

Bestie esotiche delle leggende dell'Estremo Oriente, divinità superbe e vanitose... Molti nemici ti metteranno a dura prova in battaglia

Nuove armi ed equipaggiamenti

Scopri nuovi e potenti equipaggiamenti: da armature orientali sopraffine, ad armi capaci di abbattere persino gli dei

Nuove reliquie e talismani per potenziare ancora di più i tuoi equipaggiamenti

Nuove meccaniche di gameplay

7 nuovi tipi di pozioni per potenziare le tue statistiche e darti un vantaggio in battaglia: tutte condividono un tempo di ricarica indipendente da pozioni e pergamene

Miglioramenti tecnici

Rendering e prestazioni migliorate

Caricamenti delle zone vicino ai dungeon migliorati

Supporto per i controller

Strumenti TQ migliorati

Possibilità di ridimensionare oggetti direttamente nell'editor, selezione di oggetti migliorata, strumenti di rotazione e sostituzione migliorati, risolti problemi con la palette

Possibilità di renderizzare le ombre, attivare o disattivare le collisioni direttamente nell'editor

Sistema sonoro e musicale migliorato, nuovi tipi di oggetti sonori con range dinamico della distanza del suono, possibilità di ascoltare un'anteprima di file musicali/sonori nell'editor

Stabilità dell'Art Manager migliorata, interfaccia utente migliorata, nuove scorciatoie

Tanti piccoli miglioramenti

Titan Quest: Eternal Embers richiede il gioco base Titan Quest Anniversary Edition.