PS2: lanciato AetherSX2 che consente di emulare la console su sistemi Android

Dopo tanti anni di attesa, anche i sistemi Android hanno un emulatore di PS2 funzionante. Si chiama AetherSX2 ed è scaricabile liberamente da Google Play, in versione accesso anticipato. È stato sviluppato da Tahlreth con la benedizione del team di PCSX2, il miglior emulatore di PS2 in circolazione.

Come l'autore di AetherSX2 tiene a precisare, l'emulazione è legale se utilizzate i giochi che si possiedono originali e fate una copia digitale del disco (dump). Inoltre dovete realizzare il dump del BIOS della vostra console, da usare con l'emulatore, per poter lanciare i giochi.

God of War II gira molto bene su AetherSX2

Naturalmente per emulare PS2 c'è bisogno di un apparecchio performante. L'autore raccomanda di averne almeno uno con il chip Snapdragon 845, o equivalente, con quattro core che consentano l'attivazione del VU multi-thread. In caso di problemi, è possibile migliorare le prestazioni modificando le impostazioni dell'emulazione per singolo gioco.

Moltissimi i giochi già testati che girano alla perfezione, come Sly Cooper 2, Need for Speed Underground, God of War e God of War 2 e tanti altri ancora. AetherSX comprende naturalmente dei controlli touch, che appaiono sullo schermo, ma è meglio giocarci con un controller compatibile con i sistemi Android, che migliora decisamente le prestazioni.

AetherSX2 su Google Play