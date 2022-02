Rainbow 6 Siege: i Faze si preparano al Six Invitational da favoriti

Con la vittoria al Six Sweden Major 2021 , però, i FaZe hanno dimostrato di essere cresciuti e di aver trovato l'amalgama giusta non solo per competere coi migliori, ma per essere i migliori.

Arrivare al torneo più importante dell'anno è senza dubbio un'enorme soddisfazione. Farlo da favoriti aggiunge al tutto un livello di aspettative e di pressione che non tutti sono in grado di sostenere. Sopratutto se sei un team formato sì da professionisti, ma molto giovani, che fino a pochi mesi fa non era riuscito a vincere nessun torneo di prima fascia.

Favoriti

I Faze

L'aver vinto il major di novembre, curiosamente sempre in Svezia, se non cambia tutto, ci va molto vicino. "Gli altri prepareranno gli scontri con maggiore attenzione," conferma il capitano Gabriel "cameram4n" Hespanhol. "Lo scorso anno eravamo gli underdog, adesso siamo quelli da battere. Ma questo non cambia nulla. Non sentiamo nessuna pressione, proviamo a giocare un match alla volta. Sappiamo che è il torneo più importante, ma tutto quello che vogliamo fare è giocare grandi match. Non sarà semplice, ci sono tutti i migliori team al mondo, ma ci siamo preparati per questo.

La struttura della stagione competitiva di R6S, oltretutto, non agevola le squadre che si sono qualificate con anticipo al Six Invitational 2022. Le ultime partite ufficiali, infatti, sono state la finale del Six Sweden Major 2021 e del Brasilerao, entrambe giocate a novembre. Il rischio è quindi quello di arrivare all'appuntamento più importante dell'anno "arrugginiti". Al contrario gli ultimi arrivati dalle qualifiche, CYCLOPS athlete gaming, MNM Gaming, TSM e MIBR, arrivano allenati e col vento in poppa.

"È vero, ma si tratta di un problema che tutti vorrebbero avere," dice cameram4n. "I team non riescono a prepararsi come vorrebbero e all'inizio nessuno è probabilmente nella forma migliore. Ma è un torneo lungo, contiamo di migliorare partita dopo partita, alzando il nostro livello. Il meta del gioco non è cambiato molto, dovremo solo applicare le nuove strategie."

I FaZe sembrano piuttosto sicuri del loro stato di forma. È ormai un anno che giocano assieme e i risultati hanno cominciato ad arrivare. Quest, però, non vuol dire che non si possa fare meglio. "Non siamo al picco," confermano i FaZe. "Tutte le volte che arriviamo a un torneo, ci sono cose diverse, evolviamo molto. Siamo solo all'inizio, c'è molto da imparare dagli altri e da mostrare."