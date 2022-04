Kirby e la Terra Perduta e Gran Turismo 7 sono i giochi del mese di marzo 2022

La ricchezza della lineup del mese appena trascorso è data anche dalla notevole varietà di proposte, in termini di generi, atmosfere e caratteristiche. Tra i giochi usciti nelle settimane scorse abbiamo visto grandi produzioni tripla A ma anche titoli più piccoli, più o meno sperimentali, oltre a ritorni verso generi ormai un po' desueti. Fra grossi calibri, indie e vie di mezzo, c'è stato veramente qualcosa per ogni gusto in questo memorabile marzo 2022 e il fatto che le scelte sul gioco del mese siano così diverse tra redazione e lettori è anche un riflesso di questa varietà tipica nella lineup. Dopo aver visto quali sono i giochi più attesi del mese di aprile 2022, tiriamo dunque le somme sui 30 giorni appena trascorsi e andiamo a vedere quali sono i giochi del mese di marzo 2022 .

Paradossalmente, questo avvio di anno così spumeggiante è almeno in parte dovuto proprio al periodo storico che stiamo attraversando, così caratterizzato da posticipi e difficoltà organizzative varie: alcuni dei giochi più interessanti di questi primi mesi del 2022 sarebbero dovuti arrivare nel corso dell'anno passato, ma in un modo o nell'altro si sono ritrovati tutti concentrati in questo avvio del nuovo anno, che verrà probabilmente ricordato come uno dei più intensi visti da un bel po' di tempo a questa parte.

La scelta della redazione

Kirby e la Terra Perduta, un'immagine che mostra una delle strane situazioni in cui si trova il protagonista

C'è stata una discreta lotta nella votazione interna alla redazione, in particolare per quanto riguarda due giochi, ma alla fine il vincitore è risultato essere Kirby e la Terra Perduta, il nuovo capitolo della storica serie uscito da poco su Nintendo Switch. Il gioco in questione riprende la tradizione classica di Kirby ma si propone anche come un elemento di rottura, presentandosi come un platform in 3D con elementi fortemente portati all'esplorazione e all'avventura. Il level design particolarmente complesso e ragionato ci porta a rivisitare i livelli più volte alla scoperta di nuovi segreti, in maniera simile a quanto succede con i platform Nintendo più tradizionalisti. Questo insieme di elementi è stato molto apprezzato dalla redazione, che ha dunque deciso di premiare il titolo come gioco del mese.

Il secondo classificato ha però perso il titolo davvero per un soffio: Triangle Strategy ha raccolto ampi consensi da queste parti, tanto da rischiare di arrivare primo. Si tratta di un ritorno di Square Enix alla struttura più classica dei suoi RPG strategici nipponici in stile Final Fantasy Tactics, affidata al particolare stile grafico "2D-HD" già ottimamente sperimentato in Octopus Traveler.

Triangle Strategy, uno screenshot che mostra la particolare grafica "2D-HD"

Il tutto ha contribuito a mettere a segno questa notevole doppietta di marzo per Nintendo Switch. Per il terzo posto c'è da scendere parecchio in termini di punteggio in classifica, ma saldamente ancorato all'ultimo gradino del podio troviamo Ghostwire: Tokyo di Tango Gameworks e Bethesda, esclusiva console PS5 per il momento, ma in arrivo anche altrove una volta che saranno conclusi i termini dell'accordo. Lo Splendido Tunic si conquista il quarto posto in solitaria appena sotto il podio. Che fine ha fatto Gran Turismo 7? Lo troviamo in quinta posizione, condivisa con Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.