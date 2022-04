Final Fantasy 7 Remake: mod per texture 4K da 45 GB disponibile

Il modder 'Alezein' ha condiviso una mod per Final Fantasy 7 Remake, versione PC ovviamente, che si occupa di migliorare la qualità delle texture del gioco, portandole in 4K usando una IA.

Alezein è il modder che aveva condiviso una mod - che vi avevamo segnalato qui - la quale migliorava le texture del Settore 7 di Final Fantasy 7 Remake. Si trattava di un lavoro di qualità, ma limitato a una sola area. Ora, ci propone una mod che lavora su 6.150 texture ambientali.

Il lavoro di rinnovamento si occupa di prendere tutte quelle texture di Final Fantasy 7 Remake a una risoluzione inferiore al 4K (4096 x 4096) e le sostituisce con una versione migliorata tramite IA, sia per quanto riguarda le C Textures (color maps) che le N textures (detail maps).

A sinistra la texture di Final Fantasy 7 Remake originela, a destra quella migliorata dall'IA

Il peso della mod è di 23.5 GB, ma in versione compressa: una volta ampliato, arriva a 45 GB. Il download del pacchetto può essere eseguito tramite NexusMods a questo indirizzo.

Bisogna però notare due elementi legati alla mod. Prima di tutto, non si occupa di migliorare i modelli poligonali, quindi gli oggetti poco dettagliati in termini di modello non cambiano. Inoltre, questa mod non agisce in alcun modo sul DLC dedicato a Yuffie, ma solo sui capitoli base di Final Fantasy 7 Remake.