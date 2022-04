Pokémon: Logan Paul indossa una carta da 1 milione di dollari al match di Wrestlemania

Logan Paul, nota celebrità online, ha partecipato a un incontro di Wrestelamania e ha indossato una carta di Pokémon del valore di circa un milione di dollari. L'intero abito di Logan Paul, che potete vedere anche nel video qui sotto, dava nell'occhio, come ci si aspetterebbe da un combattente del ring di Wrestelamania.

La carta di Pokémon indossata da Logan Paul durante il match di Wrestelamania è un Pikachu in versione illustrata. Si tratta della carta più rara al mondo, secondo quanto indicato dalle fonti. Una copia di questa carta è stata comprata non troppo tempo fa, a un'asta, per 900 milioni di dollari. Si tratta ovviamente di una cifra enorme.

Per quanto riguarda Logan Paul, durante la serata di Wrestelamania ha interpretato la parte di uno dei "cattivi". Anche per questo ha indossato la carta, per dimostrare di essere estremamente ricco e mettersi quindi contro la folla. Logan Paul, negli anni, ha creato attorno a sé l'immagine di una persona poco piacevole, quindi riteniamo che sia perfettamente adatto al personaggio.

Non troppo tempo fa, Paul ha speso 3,5 milioni di dollari per delle false carte Pokémon, ma alla fine gli sono stati rimborsati.