Metal Gear Solid: il sito del 35° anniversario è falso, conferma Konami

Il primo aprile, è apparso online un sito dedicato al 35° anniversario di Metal Gear Solid. Vista la data, si era subito sospettato che fosse un falso, ma la speranza era l'ultima a morire. Anche questa è però oramai sepolta visto che Konami ha ufficialmente confermato che si trattava di un sito fasullo, non legato alla serie o alla compagnia. Inoltre, Konami non ha nulla da dire su una possibile celebrazione uffiicale dell'anniversario.

L'informazione è stata condivisa tramite il sito web TechRadar, il quale ha confermato che il sito web di Metal Gear Solid 35th Anniversary è in realtà un falso. Precisamente, è stato un portavoce di Konami a dare la conferma. La compagnia ha rilasciato la seguente dichiarazione: "Questo sito non è il sito di Konami. Stiamo attualmente valutando come trattare questo sito".

Logo di Konami

Per quanto riguarda l'anniversario, però, quando gli è stato chiesto se avessero o meno dei piani per esso, lo stesso portavoce ha detto semplicemente "Non possiamo dire nulla in questo momento". Il che non significa necessariamente che non ci sia nulla in programma.

La saga è ferma da tempo e i fan vorrebbero vederla tornare, anche se non sembrano esserci possibilità di un coinvolgimento da parte di Kojima. Al tempo stesso, una fetta di pubblico pensa che la saga abbia fatto il proprio tempo. Voi cosa ne pensate?