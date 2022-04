Lost Judgment: The Kaito Files, la recensione dell'espansione del gioco di Ryu Ga Gotoku Studio

Aspettavamo con una certa trepidazione di poterci cimentare con la recensione di Lost Judgment: The Kaito Files, l'espansione dedicata alla spalla del protagonista, il suo amico e socio Masaharu Kaito. Parliamo infatti di un esperimento del tutto inedito per Yakuza e i suoi spin-off, nonché del possibile preambolo di un cambiamento di rotta sostanziale per l'intero franchise.

Il perché è presto detto: come saprete, lo storico producer della serie, Toshihiro Nagoshi, ha lasciato il Ryu Ga Gotoku Studio insieme a Daisuke Sato, e sebbene sia già in cantiere un nuovo capitolo della serie Yakuza: Like a Dragon, non è altrettanto certo il destino di Judgment per via di una controversia con l'agenzia che gestisce l'immagine dell'attore Takuya Kimura, che interpreta appunto Takayuki Yagami.

In parole povere, esiste la possibilità che questa nuova avventura dedicata a Kaito possa rappresentare un commiato per lo spin-off che ha ereditato il gameplay action del brand in concomitanza con il passaggio alle meccaniche RPG a turni di Like a Dragon. E come addio, be', ci è sembrato un po' deludente.