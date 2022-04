Halo, serie TV: video cambia i suoni delle armi con quelli dei giochi, è migliore dell'originale?

La serie TV di Halo è finalmente arrivata e alcuni YouTuber hanno sfruttato la cosa per cambiare i suoni delle armi mostrate durante le puntate per ora disponibili. Invece del suono originale creato per la serie, sono stati usati i suoi delle armi dei giochi. Potete vedere e ascoltare il video qui sopra.

Il video di Halo è stato originariamente creato dallo Youtuber Eliteious, ma è poi stato montato in brevi frammenti dallo YouTuber Visioncy. Il video poco sopra è di quest'ultimo. Nel filmato possiamo vedere un Assault Rifle, Plasma Pistol, Chaingun Turret, e una Magnum. Ogni arma è stata accompagnata con il suono dei giochi, mantenendo intatti gli altri suoni. Non si tratta di un lavoro professionale, ma il risultato è comunque piacevole e ben realizzato.

Voi cosa ne pensate? I suoni delle armi dei giochi di Halo sono piacevoli e adeguati per la serie TV? Oppure la versione originale ideata da Paramount è la vostra preferita?

Nella nostra recensione della 1x02 di Halo vi abbiamo spiegato che "È ancora difficile riuscire a dare un giudizio sulla serie TV di Halo. L'episodio 1x02, Unbound, infatti, è il classico episodio di transizione nel quale gli sceneggiatori si prendono un po' di tempo per spiegare con più calma alcune delle dinamiche presentate col pilota, definendo meglio lo stato d'animo di Master Chief, i rapporti di potere tra i Covenant e la USNC e cominciando a definire il ruolo di Cortana. Si tratta di un vero e proprio inizio, che speriamo riesca a dare alla serie di Paramount+ lo spessore che merita."