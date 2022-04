Elden Ring: dove trovare tutti i Talismani leggendari

Nell'Interregno esistono otto talismani classificati come "leggendari" particolarmente difficili da trovare. Badate bene, questo non significa automaticamente che siano i migliori del gioco, questo dipende molto dalla vostra build e stile di gioco, ma indubbiamente sono accessori con caratteristiche o bonus molto interessanti che vale la pena recuperare, a prescindere che puntiate o meno a prendere tutti i trofei/obiettivi del gioco. Di seguito vi spiegheremo dove trovarli tutti.

Elden Ring: come ottenere tutti i Talismani Leggendari

Elden Ring, la posizione dell'Accademia di Raya Lucaria

Icona di Radagon

Effetto: riduce il tempo di lancio di stregonerie e incantesimi. Stando ad alcuni calcoli è come se aveste 30 punti in più in Destrezza esclusivamente durante il cast delle magie. Insomma, un buon accessorio per i maghi provetti, ma tenete a mente che oltrepassata la soglia dei 70 punti di Destrezza non otterrete ulteriori vantaggi.

Per trovare il talismano Icona di Radagon dovrete dirigervi all'Accademia di Raya Lucaria, il Legacy Dungeon situato al centro della regione di Liurnia. È un edificio gigantesco, dunque difficile da mancare. Per entrare nel dungeon dovrete prima recuperare una chiave scintipietra: nell'ingresso sud troverete un cadavere con una mappa che indica un piccolo isolotto a ovest dell'Accademia. Qui troverete la chiave, difesa da un drago piuttosto coriaceo. Fortunatamente si tratta di un boss opzionale e potete evitare del tutto lo scontro. Per farlo senza rischiare di rimetterci le penne, usate Torrente per arrivargli alle spalle passando dal lato sinistro dell'isola e raccogliete la chiave dal cadavere che si trova dietro di lui.

Partendo dal luogo di grazia "aula da dibattito" (quello che si sblocca dopo aver sconfitto il primo boss del dungeon), uscite in direzione nord e una volta superato il cancello girate a destra, saltate oltre la balconata in pietra e avanzate qualche metro per trovare una scala. Una volta in cima proseguite fino a che non vedrete sulla destra delle finestre rotte, entrate nell'edificio da qui e procedete verso destra per trovare un baule con all'interno il talismano Icona di Radagon.

Elden Ring, la posizione del Sigillo Piaga di Radagon

Sigillo Piaga di Radagon

Effetto: aumenta di 5 punti gli attributi Vitalità, Tempra, Forza e Destrezza, ma aumenta i danni ricevuti del 15%. Un malus senza dubbio importante, ma considerando il boost alle statistiche (e di riflesso anche alla difesa) il gioco vale assolutamente la candela.

Il Sigillo Piaga di Radagon si trova a Forte Faroth, nella zona centrale della regione di Caelid, a sudovest dell'albero madre, fate riferimento alla mappa qui sopra. Entrate nel forte e dirigetevi a sinistra e salite la scala pioli. Una volta in cima, girate a destra e saltate già nello spiazzo. Proseguite e calatevi nel secondo buco nel pavimento. Girate a destra e una volta superato l'angolo (ci sarà un ratto ad attendervi) dovrete saltare sulla passerella che si trova dietro di voi. Proseguite (occhio ai ratti) e calatevi nel buco nel pavimento per scendere al piano sottostante, dove troverete un cadavere con addosso il Sigillo Piana di Radagon.

Elden Ring, la posizione dell'Icona di Godfrey

Icona di Godfrey

Effetto: aumenta i danni degli attacchi caricati di stregonerie, incantesimi e abilità del 15% (non si applica agli archi).

Otterrete il il talismano Icona di Godfrey sconfiggendo il boss opzionale situato nella "Galera eterna del lignaggio aureo", che si trova a sud dell'Altipiano Altus e a est del luogo di grazia "Grande montacarichi di Dectus". Per accedere all'area vi servirà una chiave della spada di pietra. Se avete completato il Legacy Dungeon del Castello Gran Tempesta non sarà una boss fight particolarmente complicata dato che il moveset del boss vi risulterà familiare.

Elden Ring, la posizione di Ranni, grazie alla quale potrete accedere a varie arie segrete del gioco

Luna di Nokstella

Effetto: aumenta gli slot di memoria per incantesimi e stregonerie di 2. Non male, ma considerando che in Elden Ring potrete aumentare gli slot grazie alle Pietre della Memoria (ecco dove trovarle tutte) l'utilità di questo talismano è limitata.

Troverete il talismano Luna di Nokstella nella "città eterna di Nokstella", un'area segreta di Elden Ring a cui accederete dal Fiume di Ainsel avanzando nella quest di Ranni. Incontrerete questo NPC alla "Guglia di Ranni", raggiungibile dopo aver esplorato il Maniero Cariano che si trova a nord della regione di Liurnia (fate riferimento alla mappa qui sopra). Partendo dal luogo di grazia "Nokstella, città eterna" (quello principale) salite le scale e avanzate facendovi largo tra i nemici. Superate il ponte e salite le scale sulla sinistra (quelle da dove scende una sfera gigante). Entrate nell'edificio e girate a sinistra e avanzate. Arriverete in una sorta di cappella con all'interno tre nemici. Eliminateli e dietro di loro troverete uno scrigno con all'interno il talismano Luna di Nokstella.

Sigillo Piaga di Marika

Effetto: aumenta di 5 punti gli attributi Mente, Intelligenza, Fede e Arcano, ma anche del 15% i danni subiti. Come nel caso del Sigillo Piaga di Radagon, si tratta di un malus non indifferente, ma il boost alle statistiche è considerevole compensa ampiamente.

Troverete il Sigillo Piaga di Marika a Elphael, un Legacy Dungeon segreto di Elden Ring che si trova all'estremo nord della mappa e raggiungibile da "Ordina, la città liturgica" situata a nord delle Terre del sacro Albero Miquella. Qui potrete sbloccare un portale che porta a Elphael risolvendo un puzzle che richiede di accendere quattro candele nella "galera eterna" situata nell'area. A sua volta le Terre del sacro Albero Miquella sono una regione opzionale segreta situata a ovest delle Vette dei Giganti accessibile dal Grande Montacarichi di Rold utilizzando il Ciondolo segreto del Sacro Albero. Questo medaglione è composto da due parti, una potrete trovarla a Castel Sol (a nord delle Vette dei Giganti) e l'altro al Villaggio degli Albinauri (a sud della regione di Liurnia) interagendo con un NPC camuffato da vaso.

Una volta arrivati a Elphael avanzate fino a che non sbloccherete il luogo di grazia "Stanza delle preghiere". Da qui uscite in direzione nord e saltate sulla seconda trave di pietra che si trova sulla destra. Attraversatela e lasciatevi cadere sul cornicione sottostante. Fate il giro del cornicione e saltate verso il ponte in basso. Da qui nuovamente lasciatevi cadere sul cornicione sottostante e ancora per raggiungere il suolo. Da qui dirigetevi verso sud (occhio agli abomini che appariranno) fino ad arrivare a una stanza sigillata che richiederà una chiave della spada di pietra per essere aperta. Qui troverete il Sigillo Piaga di Marika.

Talismano Scudo Grande del Drago

Effetto: aumenta la resistenza ai danni fisici del 20%.

Anche il Talismano granscudo del drago si trova nel Legacy Dungeon di Elphael. Partendo dal luogo di grazia "Canale di scarico" (poco più avanti di quello citato in precedenza), uscite e girate a sinistra salendo sull'albero. Da qui proseguite finché non vedrete sotto di voi una trave di pietra. Calatevi su di essa e proseguite qualche metro per poi scendere sul ramo che si trova a sinistra. Da qui scendete di qualche metro e salite sulla trave di pietra a sinistra e successivamente sul ramo a destra. Arriverete a un tetto con un buco in cui dovrete cadere per atterrare su una trave all'interno dell'edificio. Sulla sinistra troverete lo scrigno con all'interno il talismano, protetto da alcuni nemici.

Elden Ring, la posizione del Talismano del Vecchio Signore a Farum Azula

Talismano del Vecchio Signore

Effetto: aumenta la durante di incantesimi e stregonerie del 30%. Risulta molto utile con determinate magie.

Troverete il Talismano del Vecchio Signore nel Legacy Dungeon di Farum Azula in Frantumi che raggiungerete obbligatoriamente avanzando nella trama di Elden Ring. Partendo dal luogo di grazia "Prossimità del gran ponte" uscite e salite le scale. Una volta in cima girate a sinistra (in direzione nord) e avanzate sempre dritti fino a raggiungere un balcone. Sulla destra c'è una scala a pioli per scendere a livello inferiore. Avanzate (molto probabilmente verrete invasi da un NPC) e troverete un forziere con all'interno il Talismano del Vecchio signore, ma fate attenzione, sarà circondato da alcune Belve di Farum.

Elden Ring, la posizione del Talismano Favore dell'Albero Madre +2

Talismano Favore dell'Albero Madre +2

Effetto: aumenta i PV del 4%, il Vigore del 9,6% e il carico massimo dell'8%.

Troverete il Talismano Favore dell'Albero Madre +2 a Leyndell, ma solo dopo aver completato Farum Azula in Frantumi (area che raggiungere avanzando nelle fasi finali di Elden Ring). Dal luogo di grazia "Terre proibite" fate il percorso a ritroso per raggiungere la capitale e prendete l'ascensore. Proseguite fino all'ascensore successivo e scendete. Vi troverete in uno spazio e in basso noterete una distesa di sabbia con vari tronchi d'albero che spuntano dal terreno. Il talismano si trova sopra quello più a sud. Il problema è che per raggiungerlo dovrete vedervela con ben tre alberi ulcerati (uno vaga nell'area, gli altri due spunteranno fuori dal terreno all'improvviso). Avete dunque due opzioni: eliminarli con molta calma oppure ignorarli e correre come forsennati fino al talismano incrociando le dita.

