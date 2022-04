Abandoned: lo sviluppatore afferma di aver contattato Konami, editore di Silent Hill

Hasan Kahraman, capo del team al lavoro su Abandoned, ha dichiarato di aver contattato Konami, editore di Silent Hill, per scusarsi del caos nato attorno al gioco e confermare loro che non era sua intenzione far credere che Abandoned fosse in realtà Silent Hill.

Parlando con il giornalista Colin Moriarty sul podcast PlayStation Sacred Symbols+ (disponibile dietro pagamento, trascritto da VGC), Hasan Kahraman ha affermato di aver contattato il publisher giapponese in seguito alla speculazione che Abandoned fosse legato al franchise horror giapponese. Precisamente, ha affermato: "Li ho contattati, ero stressato perché la gente pensava che fosse Silent Hill. La cosa mi è sfuggita di mano, e sai, sei un piccolo sviluppatore, non hai mai avuto un grande pubblico, sei inesperto. Ho contattato Konami dicendo: 'Ehi, sapete una cosa, non è mai stata mia intenzione' e loro sono stati molto gentili".

Non ci sono immagini di Abandoned: questa è tratta da una tech demo che non rappresenta il gioco

Ricordiamo che Hasan Kahraman ha dovuto apparire davanti alle telecamere nel giugno 2021 per sfatare l'idea che il gioco fosse opera di Hideo Kojima. Abandoned, però, è scomparso dai radar e la presentazione è stata rimandata più e più volte.

Inoltre, recentemente sono stati cancellati dei tweet sul gioco, ma Kahraman ha confermato che Abandoned è vivo e vegeto, ma il reveal e Prologue sono stati rinviati di nuovo.