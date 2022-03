Abandoned è vivo e vegeto, ma il reveal e Prologue sono stati rinviati, afferma Blue Box

In risposta alle ultime voci di corridoio che affermano che Abandoned è stato cancellato, il team di Blue Box Game Studios ha pubblicato un messaggio su Twitter, in cui afferma che il gioco è vivo e vegeto. Tuttavia la presentazione ufficiale e la pubblicazione del prequel Abandoned: Prologue sono state rinviate a una data ancora da definire.

Come riportato questa mattina, il noto modder Lance McDonald ha scoperto che il team di recente ha cancellato vari tweet dal suo account ufficiale che spiegavano le caratteristiche del gioco, sospettando che Abandoned sia stato cancellato... o peggio, che non sia mai esistito.

"Recentemente siamo stati bombardati dalle richieste e le domande riguardo lo stato dello sviluppo di Abandoned. Riguardo agli ultimi rumor che vogliono Abandoned cancellato, la nostra risposta è che queste voci di corridoio sono false", recita il messaggio postato da Blue Box Game Studios su Twitter.

Successivamente nel post si parla di come lo studio ha sottovalutato la tabella di marcia e che per questo motivo il reveal ufficiale del gioco, così come la pubblicazione di Abandoned: Prologue, sono stati rinviati, senza indicare però una data precisa.

"Stiamo lavorando al reveal con l'app Realtime Experience e canali online assieme al Prologo del gioco. Questi erano inizialmente programmati per il primo trimestre del 2022, ma sfortunatamente non siamo ancora pronti in quanto abbiamo sottovalutato la nostra tabella di marcia. Perciò abbiamo rinviato il reveal e la pubblicazione di Abandoned: Prologue quando sarà stabile, in buone condizione e pronto. Siamo a conoscenza della vostra frustrazione e siamo sinceramene e profondamente dispiaciuti per questo. Continueremo a lavorare sul gioco e vi faremo sapere quando saremo pronti."