E3 2023 avrà una formula rinnovata e sarà sia dal vivo che in digitale, l’annuncio dell’ESA

L'Entertainment Software Association (ESA) con un comunicato stampa ha confermato ufficialmente che l'edizione 2022 dell'E3 è stata cancellata. C'è però una buona notizia: l'organizzazione ha annunciato il ritorno dell'evento il prossimo anno, con l'E3 2023 che sarà sia in presenza che in digitale e con una formula rinnovata.

"L'E3 tornerà nel 2023 con un showcase rinnovato che celebra nuovi ed entusiasmanti videogiochi e innovazioni dell'industria", recita il comunicato stampa dell'ESA dove viene confermatala cancellazione dell'edizione del 2022.

"Dedicheremo tutte le nostre energie e risorse per offrire un'esperienza E3 fisica e digitale rivitalizzata la prossima estate. Che venga seguto dall showfloor o dai vostri dispositivi preferiti, lo showcase del 2023 riunirà la comunità, i media e l'industria in un formato e un'esperienza interattiva completamente nuovi. Non vediamo l'ora di presentare l'E3 ai fan di tutto il mondo dal vivo da Los Angeles nel 2023."

Sarà senza dubbio interessante vedere la nuova formula dell'E3, ma per saperne di più dovremo comprensibilmente attendere ancora a lungo. Nel frattempo, è arrivato l'annuncio che il Summer Game Fest 2022 si svolgerà a giugno con tanto di pre-show condotto da Geoff Keighley.