Metal Gear Solid: aperto il sito per il 35° anniversario, ma è probabilmente un Pesce d'Aprile

Poche ore fa è apparso in rete un sito teaser per il 35esimo anniversario della serie Metal Gear. Prima di alimentare false speranze su un possibile remake, remaster o un nuovo Metal Gear Solid, premettiamo fin da subito che probabilmente si tratta di una delle tante bufale da Pesce di Aprile che vedremo nelle prossime ore.

Il sito, raggiungibile a questo indirizzo, al momento mostra solo una versione ridisegnata dell'iconico punto esclamativo della serie Metal Gear, con in alto a sinistra il logo di Konami e in basso una serie di link che rimandano a varie pagine ufficiali della compagnia giapponese.

Fin qui tutto sembrerebbe in regola, se non fosse che non è arrivata nessuna comunicazione in parte da parte di Konami sui social o altri canali ufficiali. Inoltre i dati relativi al dominio non coincidono a quelli di altri registrati in passato dalla compagnia giapponese. Mai dire mai, ma se aggiungiamo anche il fatto che in Giappone è già il 1° di aprile è abbastanza scontato a questo punto che si tratta dello scherzo di un buontempone ai danni dei fan della serie.

Detto questo non è da escludere possibili novità a tema Metal Gear Solid nel corso del 2022. Quest'anno effettivamente Metal Gear compie 35 anni (il primo capitolo è uscito il 13 luglio 1987 in Giappone) e quindi magari Konami per l'occasione ha in serbo qulche sorpresa per i fan dell'intramontabile serie ideata da Hideo Kojima.