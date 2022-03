Summer Game Fest 2022 si svolgerà a giugno con pre-show condotto da Geoff Keighley

Con un tempismo senza dubbio interessante, l'account Twitter della Summer Game Fest ha annunciato che l'edizione 2022 si svolgerà a giugno. Non solo, il Summer Game Fest 2022 sarà anticipato da un pre-show condotto da Geoff Keighley.

L'annuncio è arrivato pochi minuti dopo che in rete è circolata la notizia che l'E3 2022 è stato cancellato sia dal vivo che in digitale. Al momento non sono state resi note le date precise dell'evento e del pre-show, che verranno annunciate in un secondo momento.

Stando alle promesse fatte a gennaio, il Summer Game Fest 2022 sarà un appuntamento ricco di "notizie, annunci ed eventi". In particolare come da tradizione lo show di apertura condotto da Keighley sarà un momento di grande rilevanza, in cui ci saranno trailer, annunci di date di uscita e di titoli inediti. Ad esempio, durante il corso dell'edizione 2021 è stata svelata la data di uscita di Elden Ring e c'è stato il reveal di Tiny Tina's Wonderlands, giusto per citare due dei tanti annunci fatti per l'occasione.

Insomma si tratta sicuramente di un appuntamento da non perdere, tanto più ora che l'estate videoludica è rimasta orfana dell'E3 2022.