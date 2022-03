E3 2022 cancellato: non ci sarà alcun evento, né dal vivo né digitale

L'E3 2022 è stato completamente cancellato, questo è quanto viene indicato da Will Powers. L'uomo spiega che non vi sarà alcun evento, né in formato digitale né in formato dal vivo.

L'informazione è stata condivisa tramite Twitter, come potete vedere qui sotto. Powers - PR Lead presso Razer ed ex-dipendente di DeepSilver, PlayStation e Tencent Games - ha scritto: "Ho appena ricevuto un'email... È ufficiale, l'E3 digitale è stato ufficialmente cancellato per il 2022. Ho sentimenti contrastanti a questo riguardo..."

A seguire, è stato chiesto a Powers se, per caso, l'espressione "E3 digitale" potesse significare che l'evento sarebbe stato disponibile solo dal vivo. L'uomo ha replicato che, in base alle dichiarazioni ufficiali dell'ESA, l'E3 è "ufficialmente cancellato cancellato". Il PR conferma quindi che non vi sarà nessun tipo di evento.

IGN USA, inoltre, conferma che l'E3 2022 è stato cancellato e che l'organizzatore - ESA - aveva già preso questa decisione a gennaio 2022, ma non ha potuto svelarlo fino ad oggi. Secondo quanto indicato, però, ESA avrebbe intenzione di organizzare un grande ritorno per il 2023.

Ricordiamo che l'E3, di norma, ha luogo a inizio giugno e raccoglie molteplici eventi, dal vivo e in diretta streaming, per il mondo videoludico. Negli ultimi anni, soprattutto con l'arrivo della pandemia, la conference ha però perso di importanza, man mano che varie compagnie proponevano i propri eventi in formato separato. Sony PlayStation, ad esempio, è lontana dall'E3 da molti anni.

Ci saranno ovviamente altri eventi e le singole compagnie videoludiche proporranno le proprie dirette dedicate ai giochi in arrivo, ma per il momento non sappiamo quali siano i piani. Diteci, cosa ne pensate della cancellazione dell'E3 2022?

In ogni caso, secondo le voci vi sarà un grande evento Ubisoft con 20 giochi prima di giugno.