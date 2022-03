Hyper Light Breaker: trailer, immagini e periodo di uscita del nuovo gioco di Heart Machine

Heart Machine ha annunciato tramite un trailer Hyper Light Breaker, nuovo gioco della serie Hyper Light. ll team ha condiviso anche delle immagini, che potete vedere poco sotto, e ha indicato il periodo di uscita: il 2023, in formato Accesso Anticipato.

La descrizione ufficiale di Hyper Light Breaker recita: "Entra nell'Overgrowth, una nuova terra nel mondo di Hyper Light. Gioca da solo o con gli amici per esplorare biomi enormi, sconfiggere mostri brutali, creare nuove costruzioni, sopravvivere alle misteriose Crowns e rovesciare l'onnipotente Abyss King in questa avventura d'azione rogue-lite dai creatori di Hyper Light Drifter."

La pagina Steam di Hyper Light Breaker spiega che potremo giocare in un mondo 3D (Drifter era 2D). Ci saranno misteri da risolvere, nemici da combattere (anche boss), vari biomi a mondo aperto da esplorare e labirinti. Potremo fare scatti, usare un hoverboard, planare e sfruttare altri sistemi di movimento per esplorare.

Hyper Light Breaker potrà essere giocato in single player o in cooperativa online insieme agli amici. Ci saranno molteplici armi da usare. Dovremo anche aiutare un insediamento a espandersi e rifiorire. È confermata anche la traduzione dei testi in italiano.

Hyper Light Breaker sarà pubblicato su PC via Steam in formato Accesso Anticipato, il prossimo anno.