My Hero Academia: il cosplay di Camie di Luxlo colpisce nel segno

My Hero Academia è uno dei manga e anime più apprezzati degli ultimi anni. Uno dei punti di forza dell'opera di Kōhei Horikoshi è il variegato e carismatico di eroi e villain, tutti caratterizzati in modo certosino sia nel carattere che nei poteri. Quello che vi proponiamo oggi è il cosplay di Camie Utsushimi firmato dalla modella Luxlo.

Camie è una studentessa del secondo anno della della scuola superiore Shiketsu e, ovviamente, un aspirante eroe professionista, conosciuta con l'alias Illus-o-Camie. Il suo Quirk, ovvero il potere speciale, si chiama Glamour e grazie ad esso può creare delle illusioni ottiche e auditive in un'ampia area con cui confonde gli avversari.

Il cosplay di Luxlo è semplice ma colpisce nel segno risultando molto fedele al personaggio di My Hero Academia, con il costume, ispirato alla tuta da combattimento di Illus-o-Camie, è stato ricreato in maniera perfetta in quasi ogni dettaglio con tanto di parrucca e cappello.

