The Seven Deadly Sins: il cosplay di Elizabeth di Linn è da cameriera professionista

Il primo volume di The Four Knights of the Apocalypse, il manga sequel di The Seven Deadly Sins, è arrivato in Italia pochi giorni fa, ma è difficile dimenticare i personaggi dell'opera originale. A tal proposito oggi vi proponiamo un cosplay di Elizabeth firmato Linn che per l'occasione serve ai tavoli di un vero bar, con la classica uniforme da cameriera del Boar Hat.

Elizabeth è uno dei personaggi principali di The Seven Deadly Sins e principessa del regno di Liones. Nei primi capitoli del manga di Nakaba Suzuki scopriamo che suo malgrado è dovuta fuggire dalla capitale per mettersi alla disperata ricerca dei Sette Peccati Capitali, un leggendario quanto temuto ordine di ex-cavalieri, che potrebbe aiutarla a riportare la pace nel regno e sventare un complotto ai danni della famiglia reale. Inizia così il viaggio di Elizabeth e Meliodas, il capitano dell'ordine, per cercare i restanti membri dei Sette Peccati Capitali.

Nello scatto qui sotto, Linn veste i panni di Elizabeth basandosi sulla classica uniforme da cameriera del Boar Hat, la "taverna mobile" di Meliodas. Il costume è un travestimento per celare l'identità della ragazza, ma successivamente è diventato il completo standard del personaggio per buona parte dell'opera. Il cosplay in questo caso è particolarmente ben riuscito: costume e parrucca sono impeccabili e fedeli all'originale inoltre è simpatica anche l'idea alla base dello scatto, con la modella intenta a servire ai tavoli di un bar reale, chissà la gioia degli avventori!

Se siete in cerca di altri cosplay vi suggeriamo quello di Starlight dalla serie Amazon Prime Video The Boys firmato Kalinka Fox. Rimanendo in tema anime e manga, invece, vi consigliamo il cosplay della demonessa Daki di Demon Slayer realizzato da Yume No Doll e il cosplay di Makima da Chainsaw Man di Purin.