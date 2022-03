Demon Slayer: il cosplay di Daki di Yume No Doll ha un fascino demoniaco

La Stagione 2 di Demon Slayer è giunta al termine, confermando il successo dell'anime basato sull'opera di Koyoharu Gotōge. Uno dei personaggi che ha sicuramente riscosso più successo dell'arco narrativo del quartiere dei piaceri è senza dubbio la demonessa Daki, che ora prende vita nel cosplay di Yume No Doll.

Daki ricopre il ruolo di Sesta Luna Crescente, il gruppo di demoni più forti, assieme al fratello maggiore Gyutaro. Per passare inosservata tra gli esseri umani travestita da Orian, ovvero il corrispettivo giapponese delle "donne di piacere". È un demone estremamente spietato, che usa la sua avvenenza per catturare e intrappolare le sue vittime, per poi divorarle con tutta tranquillità in un secondo momento.

Il cosplay realizzato da Yume No Doll è ispirato alla versione da Orian di Daki, prima della trasformazione completa in demone, che tanto ha dato da penare ai protagonisti di Demon Slayer. Il costume è stato riprodotto in maniera fedele ed esalta perfettamente l'avvenenza del personaggio, proprio come nella versione originale.

