Dragon Age: il cosplay di Morrigan da Lera Himera è ricco di fascino

Dragon Age è una delle serie GDR più amate degli ultimi decenni. In attesa di poter finalmente giocare al quarto capitolo della saga di Bioware, Lera Himera ci propone un cosplay di Morrigan, l'affascinante Strega delle Selve.

Morrigan ha fatto il suo debutto nel primo capitolo della serie, risultando fin da subito un personaggio ricco di fascino e mistero, specialmente dato il suo ruolo nelle sorti dell'avventura del Custode Grigio. Torna poi in Dragon Age: Inquisition, come personaggio secondario non reclutabile nel party, ma comunque di grande importanza nelle vicende narrate da Bioware.

Il cosplay realizzato da Lera Himera è molto fedele al personaggio originale e si ispira alla versione della Strega delle Selve di Origins, dunque con l'abito improvvisato creato da Morrigan mettendo insieme indumenti di fortuna. Il costume è senza dubbio ben realizzato, con grande cura per i particolari, e anche la location scelta per lo scatto è particolarmente azzeccata, dato che ricorda le Selve Korcari dove facciamo per la prima volta la conoscenza del personaggio.

