Moss: Book 2, data di uscita e nuovo video gameplay dell'esclusiva per PlayStation VR

Polyarc ha annunciato la data di uscita di Moss: Book 2. La nuova avventura della topolina Quill Quill sarà disponibile per PlayStation VR su PS4 e PS5 a partire dal 31 marzo 2022. Inoltre, il canale YouTube di PlayStation ha pubblicato un corposo video gameplay di circa 12 minuti, in cui possiamo vedere il gioco in azione.

Nel filmato possiamo vedere uno dei livelli del sequel, con Quill che deve superare vari ostacoli, risolvere puzzle e sconfiggere nemici, come nel precedente lavoro di Polyarc. Non mancano nuove dinamiche di gameplay, ad esempio nel video possiamo vedere che ora è possibile creare delle passerelle con l'edera rampicante, realizzando così dei ponti di fortuna per progredire nei livelli.

Il primo capitolo di Moss era stato apprezzato da tantissimi giocatori in possesso di un PlayStation VR dunque ci sono grandi aspettative per il sequel. Ne sarà all'altezza?

A tal proposito, giusto pochi minuti fa abbiamo pubblicato sulle nostre pagine una nuova anteprima di Moss: Book 2, in cui Giordana Moroni afferma: "La posta in gioco nella vita di Quill è molto alta, sia nella narrazione della storia che nella realtà. Polyarc sa bene che un sequel porta con sé numerose insidie ma il team di Seattle sembra pronto per la sfida. Moss: Book II è costruito sulle solide fondamenta di un'esperienza VR che in passato ha funzionato molto bene e che ora è pronta a esprimere il suo massimo potenziale. Nulla è lasciato al caso e ogni singolo aspetto del gioco è stato potenziato, arricchito e cesellato nei minimi dettagli. L'esperienza è stata pensata sia per i giocatori che non vedono l'ora di tornare a squadra con Quill che per quelli che devono ancora fare la conoscenza della graziosa topolina. Un'esperienza per PlayStation VR che, fino a ora, sembra davvero ben confezionata."