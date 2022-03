Amazon: completata l’acquisizione di MGM Studios per 8,45 miliardi di dollari

Amazon ha completato l'acquisizione di MGM Studios per 8,45 miliardi di dollari, potenziando così la sua produzione di film e serie TV. L'operazione è stata ufficializzata in queste ore e dunque non ci sono state resistenze da parte della Federal Trade Commision, mentre l'Antitrust dell'Unione Europea aveva dato il suo benestare a inizio settimana, in quanto "la transazione non solleva problemi di concorrenza".

MGM, acronimo di Metro Goldwyn Mayer, ha un catalogo di oltre 4.000 film, 17.000 episodi di serie TV e spettacoli. Può vantare ben 180 Academy Awards e 100 Emmy Awards, contando su brand celebri come James Bond, Rocky, La Famiglia Addams e molti altri ancora.

Prime Video e MGM Studios

Amazon dunque si è assicurata un numero notevole di proprietà intellettuali di successo, nonché talentuosi team per la realizzazione di nuove produzioni, che andranno a potenziare l'offerta di Prime Video per gli abbonati e di competere dunque con Netflix, HBO Max e Disney+.

"MGM ha un'eredita di quasi un secolo nella produzione di intrattenimento e condividiamo il loro impegno nel fornire un'ampia lista di film e programmi televisivi originali a un pubblico globale", ha affermato Mike Hopkins, vicepresidente senior di Prime Video e Amazon Studios, commentando l'acquisizione. "Diamo il benvenuto ai dipendenti, ai creatori e ai talenti di MGM in Prime Video e Amazon Studios e non vediamo l'ora di lavorare insieme per creare ancora più opportunità e offrire una narrazione di qualità ai nostri clienti."